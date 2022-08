Superenalotto, Si vince Tutto! Chi ha centrato il “6”

La notizia è di quelle di sicuro effetto. Il sei è finalmente arrivato, il concorso parallelo ha colto di sorpresa tutti.

Una vera e propria impresa, certo trattandosi del contesto in questione, sei numeri uno dietro l’altro centrati con estrema naturalezza, qualcosa si assolutamente surreale a ben pensarci. Una situazione alla quale, certo, non si può mai essere preparati del tutto. Invece è successo ed il bottino conquistato dal fortunato giocatore è di quelli che di certo lasciano il segno.

Si gioca e si vince al Superenalotto nella sua nuova versione per cosi dire parallela in un momento storico che di certo non si può definire dei migliori. La crisi ha travolto tutti, certo in maniera non sempre omogenea perchè a soffrirne di più sono sempre i più “deboli”. Quello che succede in qualche modo spinge forse i comuni cittadini a cercare altrove la speranza di un futuro migliore. Il gioco. Lì spesso si punta e qualche volta si vince ed anche bene.

In questa fase i giochi che vanno per la maggiore sono il Gratta e vinci, il Lotto ed i Superenalotto. Nell’ultimo caso abbiamo visto quanto possa essere davvero folta la schiera di quanti non fanno altro che sognare il super jackpot da oltre 250 milioni. Gli italiani si sono catapultati sull’idea di poter essere loro i prossimi vincitori del tanto desiderato bottino. Una cifra quasi spaventosa, forse addirittura troppo per una sola persona.

Parallelamente però un altro gioco ha conquistato insieme al Superenalotto, perchè è da li che nasce, il cuore dei giocatori italiani. Nell’ultima estrazione infatti il concorso ha visto infatti una strepitosa affermazione al SiVinceTutto. Un “6” davvero strepitoso da oltre 50mila euro che ha fatto letteralmente sobbalzare il fortunato vincitore in questione. Stessa vincita lo scorso mese con un bottino di poco superiore ai 51 mila euro. Le soddisfazioni insomma abbondano.

Superenalotto, finalmente è “6”: ecco tutti i premi assegnati

Non si vince soltanto con il “6” al SiVinceTutto, è festa grande anche per i “4” che portano hanno conquistato 139,62 euro a testa, i “3” con 39,83 euro ed i “2” con 5,30 euro ciascuno. Successivamente all’ultima estrazione è stato calcolato che il sistema ha distribuito complessivamente la bellezza di 156.657 euro. La combinazione vincente dell’ultima estrazione del concorso è stata inoltre la seguente: 9-46-54-75-86-88.

Di seguito riportiamo il quadro totale dei premi assegnati nel corso dell’ultima estrazione del 17 agosto 2022.

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 1 € 50.443,55 punti 5 4 € 1.331,59 punti 4 92 € 139,62 punti 3 1.219 € 39,83 punti 2 7.440 € 5,30

Il regolamento del gioco in questione è davvero molto semplice. Un concorso speciale Superenalotto insomma, cosi come anticipato in precedenza. Estrazione ogni mercoledi con tutto il montepremi del concorso stesso distribuito in un’unica sera. In assenza di “6” insomma saranno tutte gli altri vincitori con punti diversi a dividersi il bottino. La scelta del giocatore cadrà su 12 numeri compresi tra 1 e 90. Giocata minima 5 euro. Possibile inoltre effettuare la propria giocata on line dalle 6 alle 23.

Italiani insomma assolutamente proiettati verso la conquista, almeno in termini di speranza dell’incredibile jackpot del Superenalotto che ha di poco superato i 250 milioni di euro. Una cifra davvero incredibile di quelle che si farebbe di certo fatica anche solo a gestire. La speranza e sempre viva e sono in molti, forse anche troppi a vedersi come prossimi vincitori del concorso forse al momento più amato dai cittadini italiani.

L’ultima vittoria risale al maggio del 2021, in quell’occasione furono vinti ben 156 milioni di euro a Montappone nelle Marche. Il record assoluto però di vincita risale al 2019, quando a Lodi furono conquistati la bellezza di 209 milioni di euro, record assoluto di montepremi fino a qualche settimana fa. Gli italiani attendono insomma di sapere chi sarà il prossimo vincitori, speranzosi di esserci, più che mai, proiettati in un futuro del tutto diverso, carico di gioia e soddisfazione.