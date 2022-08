Conto corrente, attenzione, a partire da questa data pignorano i soldi: chi rischia

By

Scenario da incubo per molte famiglie e aziende del nostro Paese che rischiano a breve di dover fare i conti con il pignoramento dei soldi sul conto corrente. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e soprattutto qual è la data da segnare sul calendario.

Sempre più persone, complice anche il preoccupante aumento dei prezzi, riscontrano purtroppo delle difficoltà crescenti nel riuscire a fronteggiare le varie spese e ad arrivare alla fine del mese. A peggiorare ulteriormente la situazione, poi, ci si mette il timore di dover fare i conti con eventuali debiti pregressi e il relativo rischio pignoramento.

A proposito di quest’ultimo abbiamo già visto come con la riforma del processo civile della ministra Cartabia, a partire dallo scorso 22 giugno 2022 bisogna fare i conti con alcune importanti novità anche per quanto concerne il pignoramento presso terzi. Se tutto questo non bastasse, si prospetta uno scenario da incubo per molte famiglie e aziende del nostro Paese.

Questo in quanto rischiano a breve di dover fare i conti con il pignoramento dei soldi sul conto corrente. Ma cosa sta succedendo e soprattutto quali sono i soggetti coinvolti? Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e soprattutto qual è la data da segnare sul calendario.

Conto corrente, attenzione, a partire da questa data pignorano i soldi: ecco di quale si tratta

Ebbene, in base a quanto fatto sapere dal senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, tra “qualche settimana, esattamente il prossimo 29 agosto, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione procederà al pignoramento dei conti correnti dei contribuenti morosi che non abbiano rispettato le rateizzazioni concesse dall’amministrazione e che non abbiano provveduto a sanare la loro posizione entro il mese di ottobre“.

Proprio la data del 29 agosto 2022, quindi, sembra essere la data da cerchiare in rosso sul calendario. Questo in quanto proprio tal giorno l’Agenzia delle Entrate – Riscossione potrebbe dare il via al pignoramento dei soldi sui conti correnti.

Ad essere interessati da tale situazione, come già detto, non saranno tutti i debitori. Bensì solo coloro che non sono riusciti a regolarizzare la propria posizione entro il mese di ottobre. Al momento, comunque, è bene sottolineare, ancora nulla è dato per scontato.

Non resta quindi che attendere il prossimo 29 agosto per vedere se si assisterà davvero al pignoramento di numerosi conti correnti, oppure se verranno attuate delle misure volte ad aiutare le persone interessate, già messe a dura prova da un contesto economico non particolarmente favorevole.