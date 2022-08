Superenalotto e Oroscopo, cosa dicono gli astri: la classifica dei segni più fortunati

Che ci crediate o meno l’oroscopo può davvero influenzare il quotidiano dei cittadini. Ecco una interessante classifica.

L’oroscopo, si sa, rappresenta in qualche modo un tema abbastanza scottante nella nostra società. Chi ci crede e ne è quasi ossessionato e chi invece reputa il tutto una semplice invenzione per creare seguito. Il dubbio, il dualismo tra le parti insomma è tutto li. Ad ogni modo facciamo riferimento ad un fenomeno che di certo non può essere isolato o relegato a semplice diceria o quant’altro.

In un momento tanto delicato per la cittadinanza affidarsi all’oroscopo, cercare nei segni la speranza può diventare quasi qualcosa di istintivo, cercare insomma di trovare del buono in un contesto in cui di buono c’è davvero poco. Sognare ad occhi aperti forse, lasciarsi illudere, volutamente. Può essere tutto insomma e può essere niente. La verità suprema infondo è che ognuno crede in ciò che gli va. Nient’altro. Le occasioni in merito certo non mancano.

Uno degli aspetti più interessanti del web è sicuramente quello di mettere a disposizione di chi lo frequenta, in un certo senso, chi lo naviga, se cosi si può dire, un numero impressionante di informazioni. Riflessioni, calcoli, confronti, tutto di tutto insomma. Sempre il web, ad esempio, può metterci di fronte alla classifica dei migliori cinque segni zodiacali del momento, quelli che insomma potrebbero trarre maggior vantaggio da questo preciso momento storico.

Cosa dicono le stelle insomma, chi benedicono e chi no, nei confronti di chi si mostrano benevole e invece di chi altri meno. L’oroscopo tutto sommato ci dice questo, una serie di indicazioni se cosi vogliamo intenderle. Una speciale classifica per i segni più fortunati del momento, tra amore, lavoro, successo al gioco e quant’altro. Qualcosa di molto interessante insomma. Una particolare previsione, un modo di leggere gli astri, qualcosa di tutto sommato anche divertente.

Oroscopo, ecco cosa dicono gli astri: chi sale e chi scende in quest’ultimo periodo

Nella speciale classifica insomma al quinto posto troviamo i nati sotto il segno del Cancro. Persone generalmente fortunate. Generalmente queste persone sono abituati a colpi di fortuna e di conseguenza a momenti più che entusiasmanti. Dalla loro, i nati sotto il segno del Cancro hanno anche una certa pigrizia che spesso non consente loro di arrivare ad altri ottimi risultati. Quarto posto per il segno dei Pesci, anche in questo caso troviamo generalmente tanta fortuna. Lavoro, amore, sempre cielo azzurro per i nati sotto questo fortunato segno. La tanta fortuna però spesso può portare molta invidia da parte degli altri.

Terzo posto poi per il Capricorno. Tendenzialmente, potenzialmente fortunati ed anche in questo caso può essere molta l’invidia da parte degli altri. La fortuna in questo caso spesso arriva proprio sul lavoro e comprendiamo benissimo quanto in certi luoghi, contesti possano scattare subito particolari tensioni. Secondo posto per il Sagittario, persone generalmente serene, felici e molto gentili, anche loro caratterizzate per la verità ad una fortuna spesso sfacciata che non faticano però a nascondere. Certo in certi casi può essere considerato un pregio.

Primo posto infine per i nati sotto il segno dello Scorpione. Anche qui insomma la fortuna è di casa. Il lavoro, il duro lavoro contribuisce certo, ma la buona sorte accoglie sempre i nati sotto questo segno. Spesso queste persone riescono a prendere la giusta decisione nel giusto momento ed il gioco è fatto. Bravi o meno bravi degli altri, questo certo non può essere confermato. Sta di fatto però che spesso il gioco è a loro vantaggio. Oroscopo fortunato insomma per questi cinque segni, in un momento storico tanto particolare ed incerto. Che fortuna sia insomma, per quelli baciati dall’oroscopo ed anche per tutti gli altri.