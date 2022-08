Oroscopo, attenzione: sono questi i segni più sfortunati dello Zodiaco, lo sapevi?

Occhio all’Oroscopo: sono questi i segni più sfortunati dello Zodiaco. Ma di quali si tratta? Ecco la verità che non ti aspetti.

Brutte notizie per le persone nate sotto questo segno zodiacale in quanto sono tra le più sfortunate di tutte. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

La fortuna, come risaputo, è cieca, ma in alcuni casi sembra vederci davvero benissimo. Prima o poi, in effetti, capita a tutti d’imbattersi in persone parecchio fortunate, in grado di ottenere in modo all’apparenza semplice tutto ciò che desiderano. Dall’altro canto, però, ci sono coloro per cui sembra che la sfortuna stia sempre al loro fianco, con la dea bendata che sembra quasi dimenticarsi della loro esistenza.

In entrambi i casi a rivestire un ruolo importante, infatti, è proprio la dea bendata che puntualmente decide a quale porta bussare, stravolgendo la vita della persona interessata. A tal proposito abbiamo già visto avuto modo di vedere assieme quali sono i segni zodiacali più fortunati del 2022. Oggi, invece, ci soffermeremo su coloro che sono considerati tra i segni più sfortunati dello Zodiaco. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Oroscopo, attenzione, sono questi i segni più sfortunati dello Zodiaco: cosa dicono le stelle

Inutile negarlo, a tutti quanti piacerebbe avere sempre la fortuna dalla propria parte. Questo, però, purtroppo non è possibile. Anzi, alcuni segni sono di natura troppo miti, tanto da non provocare la dea bendata, con quest’ultima che, dal suo canto, decide di non bussare alla loro porta. Ma quali sono i segni zodiacali più sfortunati?

Ebbene, al primo posto di questa “speciale” classifica troviamo le persone nate sotto il segno zodiacale della Vergine. Noti per essere sempre molto precisi e puntigliosi, proprio la loro mania di controllo e il fatto di voler pianificare tutto finisce spesso per entrare in contrasto con l’imprevisto, in questo caso, appunto, la fortuna.

Ma non solo, tra i segni più sfortunati dello Zodiaco si annoverano anche Cancro e Capricorno. Pessimisti di natura, le persone nate sotto il segno zodiacale del Cancro non sono molto propensi al rischio e proprio per questo motivo difficilmente potranno beneficiare di colpi di fortuna.

Le persone nate sotto il segno zodiacale del Capricorno, dal loro canto, sono molto razionali. Per questo motivo credono poco nella fortuna e nel destino, mentre credono molto nel loro lavoro e nei frutti che è possibile ottenere proprio grazie a ciò che ognuno di noi fa.

Vergine, Cancro e Capricorno, quindi, sono i segni più sfortunati dello zodiaco. Ovviamente, è bene sottolineare, non si tratta di una scienza esatta e per questo motivo non bisogna dare per scontato che, se appartenenti ai segni poc’anzi citati, non si verrà mai baciati dalla fortuna.