Bollette Luce e gas, l’offerta di Poste Italiane: sconti fino a 160 euro

Buone notizie in arrivo da parte di Poste Italiane pronta ad applicare sconti fino a 160 euro sulle bollette di luce e gas.

Poste Italiane è pronta a debuttare nel settore di luce e gas con un’offerta particolarmente vantaggiosa. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il 2022 è uno di quegli anni che molto difficilmente riusciremo a dimenticare. Ancora alle prese, dopo oltre due anni, con il Covid, infatti, ci ritroviamo anche a dover fare i conti con tutta una serie di elementi che hanno un impatto negativo sulle nostre esistenze, come ad esempio il preoccupante aumento generale dei prezzi, che porta in molti a non riuscire, purtroppo, ad arrivare alla fine del mese. Tra le voci che pesano maggiormente sulle nostre tasche si annoverano senz’ombra di dubbio le bollette di luce e gas.

Proprio soffermandosi su queste abbiamo già avuto modo di vedere assieme che vi è un trucco grazie al quale poter risparmiare un bel po’ di soldi e contrastare il caro bollette. Ma non solo, sempre in tale ambito interesserà sapere che giungono interessanti novità da parte di Poste Italiane pronta ad applicare sconti fino a 160 euro proprio sulle bollette di luce e gas. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bollette Luce e gas, occhio all’offerta di Poste Italiane: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, giungono interessanti novità da parte di Poste Italiane pronta ad applicare sconti fino a 160 euro proprio sulle bollette di luce e gas. Ma come è possibile e soprattutto cosa c’è da aspettarsi? Ebbene, come già detto Poste Italiane è pronta a debuttare, presumibilmente nel corso dell’autunno del 2022, nel settore luce e gas.

Un esordio particolarmente atteso, che si preannuncia con il botto, dato che sono previsti sconti fino a 160 euro grazie all’offerta Energia 160. Un importo non affatto casuale, bensì volto a ricordare i 160 anni di vita della stessa azienda. Un’offerta indubbiamente allettante, che, almeno dal principio, sarà destinata soltanto ad alcune categorie di persone.

L’offerta luce e gas di Poste Italiane, infatti, è riservata ai dipendenti e ai pensionati del gruppo. Ma in cosa consiste? Entrando nei dettagli si tratta di sconti di diversa entità a seconda del tipo e del numero di forniture. Basti pesare che sarà possibile ottenere uno sconto di 160 euro per il primo anno se si decide di sottoscrivere l’offerta per la fornitura di luce e gas. Lo sconto sarà pari a 80 euro per il primo anno, invece, nel caso cui invece si decida di sottoscrivere l’offerta di una sola fornitura, ovvero solo luce o gas.

Una novità indubbiamente importante, che si preannuncia essere sola la prima delle tante offerte che verranno sicuramente messe a disposizione nei prossimi mesi da parte di Poste Italiane. Non resta quindi che attendere e vedere quali altri proposte verranno messe in campo dalla nota azienda, pur di attirare il maggior numero possibile di clienti, oltre alle categorie di persone poc’anzi citate.