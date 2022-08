Con il diabete meglio evitare questi cibi e bevande: l’elenco della salute

Chi ha il diabete dovrebbe evitare di mangiare alcuni cibi e bevande. Vediamo quali sono per non mettere a repentaglio la propria salute.

Nella nostra nazione milioni di persone sono affette dalla patologia. Un numero raddoppiato in trent’anni che ha come principali cause la sedentarietà e l’obesità.

Il diabete è una malattia che comporta l’aumento dei livelli di glucosio nel sangue per una mancanza della quantità corretta di insulina. Si tratta dell’ormone prodotto dal pancreas in grado di controllare la glicemia nel sangue. L’efficacia biologica dell’insulina, dunque, è essenziale e in caso di carenza i rischi per l’organismo sono molteplici. Chi ha il diabete deve cercare di controllare la propria condizione assumendo cibi e bevande che non incidono sui livelli di glucosio. Di conseguenza, si capisce come siano sconsigliati prodotti con zuccheri e grassi.

Diabete, i cibi e le bevande da evitare

La prima grande rinuncia o, almeno limitazione, riguarda i cornetti e le merendine. Una colazione pratica e veloce che non è consigliata a chi soffre di diabete. Un corretto inizio di giornata prevede yogurt magro, cereali, marmellata senza zucchero, pane integrale, ricotta uova bollite e mandorle. In alternativa si può scegliere la frutta, meglio se un kiwi, una pesca o una mela.

Da evitare, poi le bevande al caffè con panna, cioccolato o altre aggiunte con zuccheri. Al mattino è consigliabile bere una tazza di thè, caffè decaffeinato senza zucchero o latte scremato oppure parzialmente scremato senza aggiungere zucchero.

La lista continua…

Chi soffre di diabete deve mettere da parte la passione per i fritti come patatine, cotolette o frittura di pesce. La quantità di sodio presente è, infatti, troppo elevata, circa 3 mila milligrammi. Considerando che i diabetici possono assumerne solo 1.500 milligrammi si comprende facilmente il rischio per la salute. Piuttosto che friggere, dunque, si dovrebbe usare il forno oppure cucinare al vapore o arrosto.

Troppi carboidrati, invece, nel pollo con salsa in agrodolce con riso. Il tipico piatto della cucina cinese va evitato preferendo verdure cotte al vapore. Nella lista nera, poi, troviamo i biscotti confezionati ricchi di grassi saturi. Meglio optare per dolci preparati in casa consapevoli degli ingredienti utilizzati. Stesso discorso per le torte da pasticceria. Attenzione, poi, alla preparazione di un panino farcito. La scelta di carni come prosciutto, mortadella e salame non è l’ideale per chi deve controllare i livelli di glucosio nel sangue. Contengono, infatti, molto sodio. Sarebbe consigliabile sostituire gli affettati con verdure e pomodoro. Infine, le persone con diabete devono evitare le bevande zuccherate come i succhi di frutta. In alternativa è preferibile optare per una spremuta d’arancia, un frullato rigorosamente senza zucchero o un estratto di frutta.