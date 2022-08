Acquistare casa in questi luoghi da sogno costa meno di un’auto: affrettatevi però

Il periodo estivo, chiaramente per milioni e milioni di italiani vuol dire ferie, vuol dire vacanza, relax, riposo.

Con l’arrivo di questo momento tanto atteso dell’anno parte la corsa per accaparrarsi le migliori occasioni offerte dalle più rinomate località balneari e non solo. Hotel, appartamenti, villaggi vacanza. Soluzioni per tutti i gusti e trattamenti per ogni tipo di tasca. Il conto però, considerando la crisi e tutto il resto è diventato nella quasi totalità dei casi abbastanza salato.

I conti ultimamente, cosi come anticipato sono molto salati. Gli aumenti che hanno riguardato negli ultimi tempi ogni aspetto del nostro quotidiano vanno per forza di cose a toccare anche quella che l’economia vacanziera, se cosi possiamo chiamarla. Migliaia di euro, per una settimana di vacanze, in alcuni casi. Molto provano a cercare soluzioni più vantaggiose, certo, ma la verità è che ogni ambito ormai vive sotto pressione, schiacciato della negative dinamiche figlie della pandemia e della guerra in Ucraina.

In questa fase, dunque, immaginare nuovi scenari è praticamente d’obbligo. Molti italiani, stimolati dalle informazioni sempre più dettagliate della rete provano a fare quello che potrebbe essere considerato l’affare della vita. Si prova, insomma a trasformare la classica vacanza tutta mare e divertimenti in qualcos’altro, in alcuni casi andando a cercare soluzioni molto meno movimentate e di conseguenza più adatta al riposo vero e proprio.

L’ultima frontiera, insomma, è quella di cercare luoghi della nostra Italia, poco noti, poco frequentati forse, dove le case possono costare quanto un anno di stipendio oppure un’auto usata. Un investimento minimo per avere sempre a disposizione una casa dove trascorrere le proprie vacanze, chiaramente non solo estive. Il nostro paese offre numerose opportunità in questo senso, basta soltanto armarsi di pazienza e trovare la giusta occasione per il nostro futuro.

Acquistare casa in questi luoghi da sogno: questi i luoghi più economici dove poter trascorrere le vostre vacanze

La speciale classifica stilata per l’occasione dal portale “Virgilio”, con i migliori luoghi dove poter acquistare casa spendendo pochissimo vede al primo posto Mosso, località a due passi da Biella. Secondo posto per Pontecorvo, in provincia di Frosinone. I comuni in questione sono quelli in cui, nel nostro paese si possono trovare case al prezzo più basso in assoluto. Terzo posto poi per Sagliano Macca, sempre in provincia di Biella. Quarto posto per Grammichele, in provincia di Catania. Quinto posto, infine per Salice Salentino, in provincia di Lecce.

Nei comuni citati, l’affare è assolutamente a portata di mano. I prezzi sono equiparabili, cosi come anticipato a quelli di un anno medio di stipendio oppure di una automobile usata. Piccoli investimenti insomma per ritrovarsi per tutta la vita con una casa da utilizzare tutto l’anno per i propri momenti di relax, una soluzione alla quale non tutti pensano. Gli ultimi tempi richiedono riflessioni accurate, momenti utili a capire cosa può essere meglio, o meno, per noi.

La convenienza, al giorno d’oggi, è probabilmente l’aspetto più ricercato dai cittadini in ogni tipo di dinamica, in ogni momento del quotidiano. Ovviamente, le località citate non sono le uniche dove poter cercare il vostro luogo ideale per vacanze in completo relax. Questo può essere considerato un punto di partenza, con le cinque località più economiche in assoluto nel nostro paese. Cercare altre località altrettanto economiche potrebbe diventare una sfida assolutamente avvincente.

Oggi più che mai, risparmiare vuol dire guardare al futuro ed a ciò che potrebbe riservarci. Disporre di una casa, con i soldi che potremmo spendere in quattro o cinque vacanze ci consentirebbe di avere a disposizione a costo zero un luogo dove andare a rilassarsi, conoscere nuovi contesti e quant’altro. La soluzione insomma ideale per questo particolare momento storico.