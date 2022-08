Iliad scrive ai clienti: è allarme? Ecco cosa sta succedendo

Attenzione, Iliad in questi giorni sta scrivendo a molti dei suoi clienti: è allarme oppure una buona notizia? Ecco cosa sta succedendo.

Iliad in questi giorni sta inviando dei messaggi ai propri clienti che non passano di certo inosservati. Ma di quale tipo di comunicazione si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Inutile far finta di nulla o provare a negare: ormai siamo sempre quasi tutti connessi. A partire dalle e-mail, passando per le app di messaggistica istantanea fino ad arrivare ai social, sono davvero molti i servizi disponibili grazie a cui poter restare in contatto con chiunque e in qualsiasi momento. Proprio per poter svolgere la maggior parte di tali operazioni, però, è necessario come noto connettersi ad internet. A rivestire un ruolo importante in tale ambito, pertanto, sono i vai operatori telefonici.

Quest’ultimi, infatti, sono sempre pronti a stupire i proprio clienti con delle offerte incredibili. Ne è una chiara dimostrazione Iliad, nota per le sue tariffe particolarmente convenienti. Ebbene, proprio soffermandosi sul noto operatore telefonico, interesserà sapere che in questi giorni sta inviando dei messaggi ai propri clienti che non passano di certo inosservati. Ma di quale tipo di comunicazione si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Iliad scrive ai clienti, attenzione, è allarme? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Ormai alla portata di tutti, tanto da registrare dei veri e propri casi di dipendenza da smartphone, grazie a questi dispositivi abbiamo la possibilità di accedere a servizi di vario genere, come ad esempio telefonate e social network. Proprio in tale ambito, come già detto, a rivestire un ruolo fondamentale si annoverano i diversi operatori telefonici che mettono a disposizione diverse offerte, grazie a cui connettersi, ma anche fare chiamate e inviare sms a prezzi particolarmente convenienti.

Tra gli operatori in grado di sbaragliare la concorrenza si annovera senz’ombra di dubbio Iliad. Proprio quest’ultimo, interesserà sapere, sta inviando dei messaggi ai propri clienti che non passano di certo inosservati. Ma di cosa si tratta? Ebbene, a differenza di quanto in molti possano pensare, si tratta fortunatamente di una buona notizia.

Il messaggio inviato da Iliad ai propri clienti: il testo

Il testo del messaggio, infatti, inizia così “CIAO DA ILIAD: Vuoi più giga per la tua offerta?

Rispondi SI a questo messaggio e passa a FLASH 150 entro il 15/09/2022. Il cambio offerta sarà attivo dal prossimo rinnovo. FLASH 150 include minuti e SMS illimitati in Italia e in Europa, 150GB in Italia + 9GB in Europa, 5G incluso a 9,99€/Mese PER SEMPRE“.

In pratica, quindi, si tratta di un sms attraverso cui Iliad informa i propri utenti della possibilità di passare gratuitamente al piano FLASH 150, grazie al quale ottenere, come già detto, 150 giga, ma anche minuti illimitati ed sms illimitati. Il tutto per un prezzo pari a 9,99 euro al mese.

Ovviamente, come è facile immaginare, si tratta di una soluzione valida per tutti coloro che hanno al momento attiva con Iliad un’offerta di prezzo inferiore o uguale a 9,99 euro al mese. Sono invece esclusi, per ovvie ragioni, coloro che avevano già provveduto ad attivare in precedenza l’offerta Flash 150.

Il passaggio al nuovo piano, inoltre, è bene ribadire, avviene senza spendere costi aggiuntivi. L’importante è ricordare si fare apposita richiesta entro e non oltre la data indicata, ovvero quella del 15 settembre 2022.