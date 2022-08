Per eliminare le zanzare non servono notti insonni a dare la caccia ai fastidiosi insetti. La soluzione economica è a portata di un click.

Basta pizzichi, basta ronzii nel buio, è il momento di eliminare il problema un volta per tutte. Scopriamo qual è il rimedio che stavamo aspettando.

L’estate ha due grandi problemi, il caldo torrido e le zanzare. Il primo si può risolvere con una giornata al mare o in piscina, con il condizionatore e delle bibite ghiacciate. Il secondo richiede l’uso di zanzariere e spray per il corpo ma, alle volte, queste soluzioni non bastano. Basta un piccolo spiraglio perché i fastidiosi insetti riescano ad entrare in casa, raggiungere la camera da letto e restare in agguato finché non ci si addormenta. Inizia, così, l’attacco notturno che porta a risvegli nel bel mezzo del sonno, prurito e pizzichi sparsi ovunque sul corpo. È il momento di dire basta, di eliminare il problema una volta per tutte senza dover aprire mai più la stagione della caccia. La soluzione è una lampada antizanzare che uccide istantaneamente l’insetto con una scarica elettrica.

Zanzare addio con la lampada ad alta tensione

Non sarà un metodo tradizionale ma risulta alquanto efficace. La lampada antizanzare ad alta tensione attira a sé gli insetti e li elimina con una scossa. In più è a risparmio energetico per non incidere sulla bolletta della luce. L’apparecchio è dotato di due lampadine ultraviolette da 11 watt in grado di sviluppare 1.100/1.300 volt tali da creare la scossa giusta per uccidere tutti gli insetti che vengono attirati.

La lampada non usa prodotti chimici, non emana odori, è ecologica e sicura. Non crea problemi alle donne in stato di gravidanza, ai bambini, agli animali domestici e alle piante. Inoltre, lo strumento è silenzioso ed emana luce soffusa non andando ad interferire sulla qualità del sonno.

Altri dettagli dell’arma vincente e dove comprarla

Per proteggere da eventuali tocchi accidentali, la lampada è dotata di una griglia con alloggiamento di plastica ABS. Il design è a spirale e l’intero apparecchio è impermeabile in modo tale da poter essere usato anche all’esterno in caso di pioggia. Per quanto riguarda l’acquisto, la lampada antizanzare è attualmente in vendita in offerta su Amazon. Il prezzo varia a seconda del marchio spaziando da 10 euro a 50 euro. Ogni cliente potrà scegliere il prodotto più idoneo a soddisfare le proprie esigenze.