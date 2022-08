iPhone 14, l’attesa sta per finire: ecco il prezzo dell’ultimo modello Apple

A questo punto, ad un mese dalla presentazione ufficiale del prodotto, del nuovo iPhone14, la concentrazione degli osservator è tutta sulle novità di quest’ultimo modello, si attende insomma di conoscere le caratteristiche, le particolarità oltre che chiaramente il prezzo dell’ultimo nato. Settembre è ormai alle porte e le aspettative sono altissime per un prodotto che dovrà rimpiazzare, almeno nella logica delle cose, da catalogo insomma, l’iPhone13.

La data del 13 settembre è quella che in qualche modo è venuta fuori dalle indiscrezioni ufficiali e non fatte veicolari dall’azienda di Cupertino. Quello che si sa è che si dovrebbe trattare del modello di iPhone più rivoluzionario di sempre, certo, come ipotizzabile. I tempo che corrono impongono determinate svolte, la tecnologia avanza e certi prodotti devono per forza di cose avanzare con essa. Il mercato non perdonerebbe una sceltà diversa ed in parte contraria.

Le informazioni, per l’appunto veicolate da Apple ci danno un quadro comunque abbastanza chiaro della situazione, anche se ovviamente prima dell’uscita dello stesso prodotto non si avrà mai la piena consapevolezza di ciò che è stato lanciato sul mercato. Numeri, caratteristiche tecniche, poche, quello che si sa insomma è il giusto, quello che fa aumentare a dismisura la curiosità degli utenti, dei cittadini che proprio non riescono a rinunciare al lancio di un nuovo prodotto Apple.

iPhone 14, l’attesa sta per finire: ecco quanto costerà il nuovo gioiellino Apple

Le notizie in giro ci dicono che ci saranno, per l’iPhone14, quattro modelli. La versione mini, poi due versioni “Max” e la versione Pro, che più che mai, in questa occasione mostrerà sostanziali differenze con le versioni classiche. Tra le caratteristiche dominanti dei nuovi prodotti, delle nuove versioni potremmo dunque trovare, stando a quanto descritto da numerosi portali e contesti di informazioni del settore, le specifiche, seguenti posizioni.