Pasta sfoglia, ecco la marca incoronata “regina dei supermercati”: il prezzo vi stupirà!

Qual è la migliore pasta sfoglia da acquistare al supermercato? Scopriamo il marchio e il prezzo del prodotto pronto a stupire in cucina.

Tante proposte ma la pasta sfoglia incoronata “regina dei supermercati” dal Gambero Rosso è una sola.

Gli italiani utilizzano la pasta sfoglia per preparare deliziosi antipasti, torte rustiche, secondi alternativi ma anche dolci sfiziosi. Preparare in casa il prodotto richiedere tempo e passaggi elaborati. Tanti consumatori preferiscono, quindi, acquistare la pasta sfoglia già pronta da condire al supermercato spendendo pochi euro. La fantasia potrà viaggiare alla ricerca del ripieno perfetto e in pochi minuti si preparerà un gustoso manicaretto per il pranzo, la cena o per l’aperitivo. Per portare in tavola la massima qualità sarà necessario comprare il migliore marchio in vendita sugli scaffali dei supermercati. Le opzioni di scelta sono molte e dai prezzi più disparati. Grazie alla classifica stilata da Gambero Rosso, la rinomata scuola di cucina, sarà facile per il consumatore decidere quale prodotto mettere nel carrello. Inoltre, al primo posto si trova una pasta sfoglia che costa solamente 55 centesimi a dimostrazione del fatto che non sempre prezzo alto e qualità vanno di pari passo.

Pasta sfoglia, la migliore sul mercato secondo Gambero Rosso

Gambero Rosso ha stilato la classifica delle migliori paste sfoglie presenti sul mercato facendo assaggiare i prodotti a consumatori bendati per non influenzare il giudizio. Iniziamo dal gradino più alto del podio occupato dalla Chef Select, pasta sfoglia fresca rotonda in vendita presso i discount LIDL. Segue al secondo posto Fresca Sfoglia e al terzo posto Buitoni, più costosa ma di alta qualità.

Quarto posto per Noi&Voi, prodotto in vendita da Emmepiù, e a seguire la pasta sfoglia della Tre Mulini e quella di Pam Panorama.

Sfoglia o Brisée, quale è meglio scegliere?

La pasta sfoglia si adatta a soddisfare varie esigenze culinarie ma spesso perde il primato superata dalla pasta brisée. Il composto è più simile ad una frolla, è adatto sia a preparazioni dolce che salate e realizzato con farina, acqua sale e burro, esattamente come la sfoglia a cui si aggiungono le uova. La differenza è nella tempistica della preparazione. Mentre la sfoglia ha tempi lunghi con giri e piegamenti alternati a periodi di riposo, la brisée si prepara mescolando tutti gli ingredienti insieme e creando una palla. Stessi ingredienti ma risultati differenti. Non avendo le uova risulta, però, più leggera e adatta a ripieni più umidi.

I marchi a cui affidarsi sono gli stessi della sfoglia. Primeggia Chef Select, la scelta ovvia per gli italiani in grado di garantire sia la qualità che la convenienza.