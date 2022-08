Gratta e vinci, quando la giocata è di gruppo brinda tutta la famiglia

La fortuna a volte sa essere davvero travolgente, al punto da riguardare più persone. La vicenda in questione è davvero incredibile.

Il Gratta e vinci è uno dei giochi più popolari al mondo, questo è poco ma sicuro. Giocate rapide, più che veloci, che in pochi attimi sanno dirci se la nostra vita può dirsi o meno cambiata del tutto. Quando questo succede ci troviamo quindi di fronte a vincite di un certo livello, somme di denaro che nella maggior parte dei casi mai e poi mai avremmo ma immaginato di maneggiare.

La vicenda che stiamo per raccontare ha dell’incredibile, una avventura, certo cosi può essere chiamata, che ha coinvolto una intera famiglia. Il lavoro comune e quella abitudine di stuzzicare la fortuna, di provare quantomeno a farlo. La storia che ha coinvolto, insomma una famiglia del Kentucky è davvero uno di quei racconti a lieto fine, almeno cosi può essere inteso. Vincere in gruppo, condividere i vantaggi, mettere ogni cosa a disposizione dell’altro.

Padre e figli portano avanti l’attività di famiglia, li nel Kentucky ,Stati Uniti d’America, ed è proprio li che la loro voglia di sfidare la fortuna ha prodotto una vincita davvero niente male. 500mila dollari grazie ad un biglietto acquistato in uno degli ultimi giorni del mese appena trascorso, acquistato dai fratelli William Hicks Jr. e Stephen Hicks presso la stazione di servizio Speedway ad Alessandria. Il resto, se cosi si può dire, è davvero storia.

L’incredulità dei due fratelli è sintomo che le cose non sono andate come al solito. Una iniziale incomprensione tra loro lascia intendere qualcosa di assolutamente anomalo. In questo caso, chiaramente, quello che non ti aspetti è la vittoria ed allora dei due biglietti, grattati uno ciascuno uno potrebbe essere uno scherzo dell’altro, in quanto all’esito descritto. Questo è inizialmente incomprendibile per loro, questo è quello che poi realizzano non essere vero.

Gratta e vinci, quando la giocata è di gruppo: 500mila dollari per tutta la famiglia

I due fratelli hanno dunque completato le operazioni di scoperta, se coso possiamo dire, rispetto ai biglietti che avevano precedentemente acquistato. Alla fie la sorpresa per entrambi, cosi come riportato da loro stessi ai funzionari della lotteria di stato americana: “Di solito ne grattiamo uno ciascun – ha dichiarato William Hicks Jr. ai funzionari della Kentucky Lottery – poi, Stephen improvvisamente mi dice che avevamo vinto 500.000 dollari ma ho pensato che avesse visto male. Poi, dopo averlo guardato e riguardato gli ho chiesto di darmi un pizzicotto, non poteva essere vero”.

Poi la notizia rivelata al padre che anche in quel caso ha faticato a credere al tutto. La vincita è stata successivamente divisa in tre parti. Al netto delle tasse i tre potranno ricevere una quota pari a circa 120mila dollari. Ognuno di loro, ha già le idee chiare su come utilizzare quei soldi. William vuole acquistare una proprietà colonica che ha già preso in affitto.

William Jr. vuole aiutare sua madre con il mutuo ed in più sostenere in qualche modo anche sua nonna. Stephen Hicks invece vuole acquistare un nuovo camion per l’attività di famiglia. Tutto resta li insomma, tutto a disposizione del gruppo principale della vita, per i due fratelli ed il loro papà. La famiglia al centro di tutto, si potrebbe dire, e tutto per essa. La fortuna, in questo caso ha baciato insomma una intera famiglia. Padre e figli, compagni di lavoro, che condividono, è il caso di dirlo, davvero qualsiasi cosa.

Vincere non è certo una cosa semplice, anzi, tutt’alto, farlo in compagnia, vista al situazione della famiglia Hicks, deve essere qualcosa di veramente eccezionale. La fortuna quando vuole, insomma, sa bene dove andare, la vita è anche questo, tanti sacrifici, tanti bocconi amari ingoiati e poi una inaspettata ed incredibilmente travolgente liberazione.