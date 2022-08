La crisi fa sempre più paura: questi prodotti non si possono più acquistare

La crisi fa sempre più paura: gli italiani ormai non acquistano più determinati prodotti alimentari

I numeri mostrati in precedenza emersi da una analisi di Unioncamere danno la cifra di quello che è il momento attuale, una estate che per certi versi sarà capace di essere avvertita come ancora più calda di quanto climaticamente lo sia già. Al momento la situazioni di sempre più famiglie rischia di diventare drammatica, e per il futuro non appaiono certi i segnali di miglioramento.

Non solo quelli già citati, i prodotti che hanno visto impennare nel vero senso della parola i proprio prezzi sono anche tra gli altri i legumi in scatola, la passata di pomodoro, il tonno in scatola all’olio di oliva, la mozzarella e le carni rosse. Calano invece, sempre rispetto allo scorso anno i prezzi del pollo -2,7% e della carne di suino -1,9%. Sempre Unionecamere, con l’intento di spiegare le ragioni di tali aumenti stima l’aumento dei costi di produzione per le aziende in un +15%. Il problema insomma nasce a monte, le aziende impiegano maggiore capitale per produrre i vari beni che di conseguenza saranno venduti ad un consto maggiore nei supermercati o nei negozi.

Le famiglie insomma faticano ad acquistare quello che è l’occorrente per la propria spesa quotidiana. Il rischio, quello al quale tutti pensano è rivolto al futuro. Non è chiaro infatti quanto tempo possa durare l’attuale situazione, non è ben decifrabile anche per gli esperti quando le dinamiche dannose per l’attuale scenario in un certo senso perderanno la propria forza.

Fare la spesa è diventato sempre più difficile. Gli italiani arrancano e non solo loro. Molti paesi europei soffrono delle stesse condizioni e sperano che nei prossimi mesi possa emergere una qualche soluzione che possa dare respiro ai cittadini. La crisi insomma si fa largo nel quotidiano delle persone e mina sempre di più la propria già precaria stabilità.