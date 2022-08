Codice della strada, occhio all’attraversamento pedonale: in questo caso si rischia una doppia multa

Occhio alle regole del Codice della Strada inerenti l’attraversamento pedonale. In questo caso, infatti, si rischia una doppia multa.

Vi sono alcune regole poco conosciute per cui si rischia di incorrere in sanzioni particolarmente pesanti, anche quando si tratta di attraversamento pedonale. Ma per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sono davvero molti i costi con cui dover fare i conti e che hanno un peso non indifferente sulle nostre tasche. A partire dalle bollette delle utenze domestiche, passando per il cibo fino ad arrivare alle piccole esigenze quotidiane, d’altronde, sono tante le voci che incidono sul bilancio famigliare. A peggiorare la situazione, poi, possibili spese non programmate, come ad esempio delle multe.

Proprio in tale ambito, pertanto, onde evitare spiacevoli inconvenienti, si invita a prestare sempre attenzione alle norme del Codice della Strada. A tal proposito, ad esempio, abbiamo già visto quali sono le multe più strane che puoi ricevere in Italia. Oggi, invece, ci soffermeremo in particolare sull’attraversamento pedonale, in quanto in questo caso si rischia una doppia multa. Ma per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli per vedere cosa non dobbiamo mai fare e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Codice della strada, occhio all’attraversamento pedonale: tutto quello che c’è da sapere

Come abbiamo già detto, vi sono alcune regole poco conosciute per cui si rischia di incorrere in sanzioni inaspettate, oltre che salate. Tra queste si annoverano anche quelle inerenti l’attraversamento pedonale e che vanno a coinvolgere sia l’automobilista che il pedone. Ma di cosa si tratta?

Ebbene, come noto, l’automobilista deve rallentare in prossimità delle strisce pedonali e dare precedenza al pedone. In caso di mancato rispetto di tale regola, ecco che rischia di dover pagare una multa che va dai 176 euro fino ad arrivare a 665 euro. Allo stesso tempo, però, vi sono anche dei comportamenti errati da parte di chi attraversa le strisce pedonali che vengono sanzionati.

In particolare è bene ricordare che non è consentito l’attraversamento nel caso in cui si utilizzi ad esempio la bicicletta o il monopattino elettrico. In tal caso, infatti, è possibile attraversare le strisce pedonali sono nel caso in cui si cammini e si porti il mezzo con le mani. In caso di errore si deve pagare una multa che va da 26 euro fino ad arrivare a 102 euro.

Codice della strada, attenti all’attraversamento pedonale e al semaforo

Per finire non possiamo non annoverare un errore che è importante non commettere, sia per non incorrere in una multa, ma soprattutto per la sicurezza propria e degli altri. Ovvero quando una persona attraversa la strada mentre il semaforo rivolto ai pedoni è rosso. In tal caso, ovviamente, la precedenza è degli automobilisti.

Proprio in tale circostanza ecco che il pedone rischia di dover pagare una sanzione che va da un minimo di 42 euro fino ad arrivare ad un massimo di 173 euro. Se poi a non rispettare la segnaletica stradale sono contemporaneamente sia il pedone che l’automobilista, ecco che proprio in tal caso ci si ritrova a dover fare i conti con una doppia multa: una a carico dell’automobilista e una del pedone.