Lavoro, 80 mila euro per assaggiare caramelle: come candidarsi alla dolce offerta

Uno stipendio pari a circa 80 mila euro l’anno per assaggiare caramelle. Ecco come e dove candidarsi per questo “dolce” lavoro.

Buone notizie per chi è alla ricerca di un posto di lavoro. È possibile, infatti, guadagnare circa 80 mila euro l’anno soltanto assaggiando caramelle. Entriamo quindi nei dettagli per vedere quale azienda offre tale posizione lavorativa e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Caramelle e dolciumi di ogni tipo di forma, gusto e colore. Un mondo all’insegna della dolcezza che da sempre si rivela essere, in un certo senso, il sogno di ogni bambino, ma anche adulto. Chi d’altronde, non ha mai sognato di guadagnare un bel po’ di soldi solamente mangiando delle vere e proprie piccole prelibatezze?

Ebbene, un sogno che per qualcuno potrebbe tramutarsi a breve realtà. Una nota azienda, infatti, offre uno stipendio pari a circa 80 mila euro l’anno solamente per assaggiare caramelle. Ma come e dove è possibile candidarsi a questa “dolce” proposta di lavoro? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lavoro, 80 mila l’anno euro per assaggiare caramelle: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere come sia importante prestare attenzione ai lavori più ricercati in estate. Questo in quanto, grazie a questa professione, molto apprezzata dalle donne, è possibile guadagnare fino a 1.800 euro al mese. Sempre per quanto riguarda il mondo del lavoro, inoltre, interesserà sapere che giungono buone notizie per le persone alla ricerca di un posto di lavoro all’insegna della “dolcezza”.

Una nota azienda, infatti, offre uno stipendio pari a 80 mila dollari l’anno solamente per assaggiare caramelle. Ma come e dove è possibile candidarsi a questa “dolce” proposta di lavoro? Ebbene, l’azienda che propone questa dolce offerta di lavoro è la Candy Funhouse. Si tratta di un’azienda canadese di caramelle che è alla ricerca, appunto, di un Chief Candy Officer in smart working.

Un’offerta di lavoro che non è passata di certo inosservata, tanto da attirare in poco tempo l’interesse di un bel po’ di persone che hanno tempestivamente inviato la propria candidatura. Oltre ad assaggiare caramelle e dolciumi di vario genere, lo Chief Candy Officer avrà anche l’importante compito di condurre le riunioni del candy board.

I soggetti interessati, quindi, non devono fare altro che presentare la propria candidatura entro e non oltre il prossimo 31 agosto sull’annuncio pubblicato appositamente dalla nota azienda su LinkedIn. Un dolce lavoro, sogno di grandi e bambini, che a breve per qualcuno si tramuterà in realtà.