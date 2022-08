Gran Premio di Monza, incredibili opportunità lavorative: le posizioni aperte

Si ricerca personale per il Gran Premio di Monza, la nota manifestazione sportiva che avrà luogo tra il 9 e l’11 settembre 2022.

Appassionati di Formula 1 in cerca di lavoro è arrivata l’occasione perfetta per conciliare una passione con una retribuzione.

Tra poco più di un mese si correrà a Monza il Gran Premio di Formula 1. Dentro e fuori la pista si vivranno emozioni uniche. Sono attesi oltre 320 mila spettatori, un primato storico per il Tempio della velocità. L’edizione numero 92 si preannuncia grandiosa con una marea rossa pronta a sostenere i propri beniamini sperando che la Ferrari torni protagonista in casa. I responsabili dell’autodromo si stanno occupando di far costruire nuove tribune per accogliere il maggior numero di spettatori possibile. Un’organizzazione perfetta presuppone un numero di addetti ai lavori elevato per assicurarsi che l’evento possa svolgersi senza intoppi. Da qui la ricerca di 1.500 candidati da assumere per garantire la sicurezza al GP di Monza del 9/11 settembre 2022.

Gran Premio di Monza, le posizioni aperte

In occasione del Gran Premio che si svolgerà a Monza tra il 9 e l’11 settembre si ricercano 1.500 candidati da impiegare come addetti ai controlli. Un’agenzia del lavoro incaricata da una società esterna della selezione ha pubblicato l’annuncio per assumere addetti al controllo accessi durante la manifestazione sportiva.

L’attività dovrà essere svolta in piedi – sottolinea l’annuncio – e la postazione sarà assegnata direttamente sul luogo. Il personale dovrà indossare un abbigliamento completamente nero e sportivo. Il candidato perfetto è disposto a lavorare su turni, dalle 6.00 alle 18.00 o dalla 18.00 alle 6.00. L’agenzia suggerisce l’esigenza di portare con sé uno zainetto con acqua, un cappello per proteggersi dal sole e un Kway o una mantellina per proteggersi in caso di pioggia. Il pranzo e la cena verranno forniti dall’organizzazione.

Come inviare la candidatura

Trattandosi di un lavoro di tre giorni il contratto proposto è di somministrazione a copertura delle giornate assegnate. Per inoltrare la propria candidatura occorrerà collegarsi al portale dell’agenzia Manpower e ricercare la posizione aperta. Nella sezione di riferimento si potranno leggere le condizioni dell’occupazione e si potrà inviare la candidatura. Basterà cliccare sulla voce “candidati” e procedere con la registrazione al portale inserendo dati anagrafici, e-mail, password e altre informazioni professionali e allegando il curriculum vitae. A compimento dell’iter sarà possibile inviare la candidatura per essere assunti come addetto ai controlli durante il Gran Premio di Monza 2022.