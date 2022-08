Uno degli alimenti preferiti per chi ama la forma: ecco qual’è il migliore

Senza ombra di dubbio uno degli alimenti preferiti dagli italiani, soprattutto da quelli che in qualche modo di tengono alla forma fisica.

La vasta scelta che oggi offrono i grandi supermercati, spesso può trasformarsi, in un certo senso in un’arma a doppio taglio. La grande offerta di un determinato prodotto può portare ad una sorta di confusione per il consumatore che potrebbe non sapere bene come orientarsi. Alcune indicazioni a riguardo certo potrebbero semplificare il tutto ed aprire gli occhi circa la qualità generale di alcuni prodotti ma soprattutto di alcun marchi.

Cosa si nasconde realmente dietro l’enorme vastità di prodotti che caratterizzano i reparti dei supermercati che ogni giorno si riempio di consumatori pronti a scegliere tutto ciò che occorre per la propria spesa quotidiana o periodica. Chiaramente la sfida per gli stessi consumatori è anche quella di trovare i prodotti più convenienti, scegliere in alcuni casi tra prezzo e qualità, perchè spesso avviene anche questo. La qualità messa da parte per far quadrare il bilancio familiare.

La riflessione in merito ai prodotti da acquistare o meno può riguardare qualsiasi articolo e spesso ci si pone la domanda su quale sia realmente il prodotto più conveniente. La realtà dei fatti quindi ci impone delle scelte senza andare troppo per il sottile. Ci sono però alcuni alimenti che non abbondano particolarmente nei nostri supermercati e spesso in quel caso capire realmente quale sia il più conveniente in assoluto da poter acquistare non è affatto facile.

Prendiamo lo yogurt ad esempio. Un alimento sano, nutriente, presentatoci ormai in tutte le salse possibili ed immaginabili che però non abbonda particolarmente nei supermercati. Non sono moltissime le aziende che ci vengono proposte, questo è il senso del ragionamento. Per comprendere al meglio cosa ha da offrirci in termini di convenienza questo particolare prodotto prendiamo in esame uno specifico studio che arriva dall’Inghilterra.

Uno degli alimenti preferiti per chi ama la forma: ecco qual’è il migliore sul mercato

Lo studio in questione, circa la ricerca delle migliori marche di yogurt offerte dal mercato arriva dalla School of Food Sciences and Nutrition dell’Università di Leeds. Il lavoro è stato prodotto nel 2018 coinvolgendo circa 900 nomi di marchi presenti attualmente sul mercato. Parliamo di prodotti presenti sul mercato britannico e spesso indicati per bambini o per chi predilige alimenti, bio, senza glutine o comunque dietetici. La sorpresa, ad ogni modo è l’elevata presenza di zuccheri in tutti i prodotti analizzati. La cosa, non piace molto ai consumatori.

La notizia dell’elevata presenza di zuccheri in ogni tipo di prodotto, anche in quello che si immaginava dietetico può certo far venire dei dubbi negli stessi consumatori che possono arrivare quindi a diffidare di un determinato marchio. Il test portato avanti dall’Università di Leeds ha identificato un contenuto medio di zuccheri in ogni prodotto pari a circa 13 grammi per 100 di prodotto. Di conseguenza è stato rilevato che il 91% dei prodotti presenti sul mercato detiene una quantità in eccesso di zuccheri.

A questo punto ci si chiede quindi quale possa essere la migliore delle scelte possibili trattandosi di yogurt. La soluzione potrebbe essere quella di acquistare yogurt greco o comunque al natura, che di certo contengono una quantità di zuccheri nettamente inferiore al resto dei prodotti in commercio. Troppo zucchero chiaramente non giova alla salute, basti pensare soltanto a quello che potrebbe accadere ai nostri denti.

Proprio per questo bisognerebbe prendere ini considerazione l’idea di concentrarsi su tutt’altro prodotto per far si che alla fine a giovarne sia la nostra salute. Centinaia di marchi che alla fine in un certo senso hanno sempre tradito i propri estimatori, i consumatori del resto. Oggi, acquistare yogurt potrebbe quindi essere più semplice, al di la dei costi che di certo vanno ad aumentare per certi prodotti citati. Almeno però cosi a giovarne sarà anche la nostra salute.