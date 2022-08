Viaggiare gratis: il sogno proibito di milioni di persone, ora è possibile

Tempo di vacanze per i cittadini, tempo di mettere da parte ansie e preoccupazioni e lanciarsi in pochi giorni di riposo.

Il momento dell’anno forse più amato in assoluto dalla maggior parte delle persone. In Italia e non solo chiaramente. In questo periodo generalmente ci si ferma per ricaricare le pile, cosi come abitualmente si usa dire. Questo momento dell’anno però comporta allo stesso tempo solitamente importanti impegni economici. Le vacanze, si sa, costano sempre di più.

Andare in vacanza costa, questo è poco ma sicuro. Se si escludono i fortunati che hanno la possibilità di disporre di una casa di proprietà in un dei classici luoghi di villeggiatura, che si tratti di mare o di vacanza, per tutti gli altri c’è lo scotto di doversi affidare, nel vero senso della parola al mercato. Tale contesto tende ad aumentare le pretese anno dopo anno, e quindi andare in vacanza, realisticamente parlando costa sempre di più. Ovviamente ognuno può scegliersi al vacanza che preferisce, la modalità che preferisce.

Abbiamo quelli che optano nella maggior parte dei casi per un hotel, altri che preferiscono i classici villaggi vacanza ed altri ancora che invece scelgono di provare ad affittare una casa per le proprie giornate di relax estivo. I più temerari, in un certo senso, inoltre preferiscono muoversi in roulotte, o in camper e fermarsi quindi nei vari campeggi dislocati lungo tutto il territorio. Ad ogni modo chi più chi meno sarà soggetto ad una spesa abbastanza consistente.

Negli ultimi anni a tal proposito c’è da segnalare l’aumento assolutamente deciso dei prezzi dei villaggi vacanza. Migliaia di euro per periodi di anche una sola settimana. Non tutti possono sostenere chiaramente tali impegni e di conseguenza aumenta il numero di coloro i quali provano a fare di necessità virtù e sviluppare quindi nuove modalità, nuove visioni. Le occasioni di certo non mancano, i tempi che viviamo offrono allo stesso tempo numerose opportunità soprattutto per quel che riguarda gli spostamenti.

Viaggiare gratis: ecco come di questi tempi la cosa potrebbe realizzarsi

Cosi come anticipato il concetto di vacanza è abbastanza soggettivo. C’è chi ama andare in giro per chiese e monumenti, chi invece vede di buon occhio la spiaggia e starsene sdraiati per tempi lunghissimi al sole e chi invece gradisce passeggiare ad esempio tra strade di montagna e ruscelli. La verità è che tutto questo ha un costo, ed evitarlo, provare almeno a farlo per lo meno per quel che riguarda gli spostamenti non sarebbe affatto male per i cittadini già martoriati da tasse ed aumenti degli ultimi periodi.

La possibilità di viaggiare assolutamente gratis però è concreta e più che mai attuabile. Le opzioni sono varie e si seguito proporremo quelle in genere più utilizzate, maggiormente preferite si potrebbe dire. Tra le prima opzioni possibili c’è sicuramente l’autostop, certo in questo caso bisognerebbe provare a selezionare per quanto possibile, nel migliore dei modi i propri compagni di viaggio, visti i tempi che corrono. La cosa però resta comunque fattibile anche se forse con minori possibilità di successo rispetto a qualche anno fa.

Altra opzione da prendere in considerazione assolutamente è quella del viaggio in bici, anche in questo caso “il viaggio”, lo spostamento sarebbe assolutamente gratis e si potrebbero inoltre adottare vari stratagemmi per rendere il tutto più gradevole e meno faticoso. Evitare ad esempio gli zainetti ed utilizzare le sacche laterali per bici per evitare inutili pesi sulla schiena. C’è poi l’opzione del viaggio a piedi, molto poco utilizzata nel nostro paese rispetto ad altri contesti europei.

Esiste poi l’opzione Blablacar, la possibilità di viaggiare pagando pochissimo insieme ad altri passeggeri. L’opzione in questione è molto utilizzata per tratte brevi che portano a costi estremamente esigui. Viaggiare gratis è insomma possibile, basta trovare lo spunto giusto ed affidarsi ad un briciolo di sete d’avventura, il risparmio sarà più che assicurato.