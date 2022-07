Segreto per fare la spesa e risparmiare: mai acquistare questi articoli

Un esperto d’affari ha condiviso un segreto per fare la spesa, individuando gli articoli che non bisognerebbe mai acquistare.

In questo periodo di crisi economica, numerose famiglie fanno fatica a far quadrare i conti. Per questo motivo, si è alla costante ricerca di metodi per risparmiare.

Per mettere da parte qualche decina di euro quando si va a fare la spesa, è necessario adottare alcuni semplici accorgimenti.

Ad esempio è importante ricordare di fare una lista della spesa da portare con sé e alla quale attenersi scrupolosamente. Ovviamente, prima di recarsi in un supermercato è bene consultare i diversi volantini con le promozioni attive, in modo tale da acquistare i prodotti in promozione.

Quando le promozioni fanno riferimento ad alimenti a lunga conservazione (es. Latte UHT, cibo in scatola, legumi secchi, etc.) può essere utile fare una piccola scorta.

Inoltre, è bene ricordare di non andare mai a fare la spesa a stomaco vuoto. Secondo alcuni studi, condotti da prestigiose Università, andare a fare la spesa quando si ha fame provoca un esborso maggiore rispetto agli acquisti effettuati in una condizione di sazietà.

Oggi vi parleremo di un altro trucchetto, che permette di risparmiare sul conto finale della spesa.

Segreto per fare la spesa: ecco come risparmiare

Alcune App di social media permettono agli utenti di scoprire nuovi suggerimenti e trucchetti per risparmiare denaro quando si fanno acquisti al supermercato. Un esperto di affari, infatti, ha condiviso il suo segreto per fare la spesa su Tik Tok.

Oltre ai consigli che abbiamo citato sopra, un buon sistema per risparmiare quando si fa la spesa al supermercato consiste nel guardare solo i prodotti che hanno il prezzo indicato sulle etichette gialle.

Nella maggior parte dei casi, infatti, i prezzi dei prodotti in offerta sono esposti su etichette di colore giallo. In sostanza, se l’acquirente guarda solo ed esclusivamente i prodotti in promozione, ha maggiori probabilità di risparmiare.

Tuttavia, è bene fare attenzione a non commettere un errore molto comune che è quello di lasciarsi attrarre degli adesivi e gialli, finendo per acquistare anche oggetti che in realtà non ci servono.

In questo caso, si rischia di vanificare completamente il tentativo di risparmiare denaro.

Un altro piccolo consiglio da seguire, quando si vuole risparmiare del denaro facendo acquisti al supermercato, riguarda la scelta del carrello. Secondo gli esperti, che si ha in mente di acquistare pochi prodotti, la soluzione migliore è evitare di prendere il carrello, sia quello grande che quello piccolo. In questo modo, infatti, il cliente non cadere nella tentazione di acquistare prodotti che non erano nella sua lista.

E infine, vi è un altro importantissimo consiglio, che invita gli acquirenti ad evitare di fare acquisti ad altezza occhi.

Come è immaginabile, i supermercati dispongono i prodotti sugli scaffali in maniera strategica. I prodotti più costosi sono generalmente posizionati ad altezza occhi. In questo modo, è impossibile non vederli e non cadere nella tentazione di metterli nel carrello.

Per questo motivo, potrebbe essere utile scansionare tutti gli scaffali, dall’alto verso il basso, cercando le alternative più economiche che generalmente sono posizionate molto in alto o molto in basso.