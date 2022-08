Gratta e vinci, il compleanno più bello della sua vita: cosa gli è successo

Vincere, stando a ciò che raccontano coloro i quali hanno vissuto simili sensazioni è qualcosa che non si può raccontare alla perfezione.

Il gioco è qualcosa di molto complesso da inquadrare, da spiegare, per chi vive in qualche modo una sorta di trasporto per le sue specifiche dinamiche. Chiaramente parliamo di gioco praticato con la giusta moderazione. Cittadini che provano a sfatare il mito del destino avverso, che provano a stimolare l’avvento di quella fortuna che nella maggior parte dei casi arriva mai.

Il Gratta e vinci è in assoluto uno dei giochi preferiti da coloro i quali periodicamente si confrontano con la fortuna, quelli che ad essa chiedono la possibilità di dimenticare il presente per lanciarsi in un domani più sereno ed equilibrato. Pochi secondi ed il risultato è li sotto i vostri occhi, il futuro insomma. Pochi secondi per scoprire se la fortuna in quell’occasione ha scelto proprio voi.

Negli Stati Uniti, cosi come del resto in ogni parte del mondo, il Gratta e vinci è un abituale compagno a colazione o quando magari ci si ferma a fare benzina o a comprare le sigarette. Un investimento rapido, una scelta istintiva, quella del biglietto da grattare. Pochi attimi ed il gioco è fatto, nel vero senso della parola. I numeri giusti, i simboli giusti ed una precaria esistenza può di colpo diventare tutt’altro, magar una vita ricca di potenziali soddisfazioni.

Gratta e vinci, il più bel regalo di compleanno: 3 milioni senza nemmeno accorgersene

La vicenda ha avuto luogo precisamente nel Nord Carolina, dove un uomo ha vinto la bellezza di 3 milioni di dollari grazie ad un biglietto più che fortunato. Il fatto assume un tono ancor più particolare considerato che quel biglietto era per l’uomo il suo ultimo regalo di compleanno. Per festeggiare i suoi 40 anni infatti, l’uomo si era concesso quest’ultimo “pensiero”. Il risultato? Ha conquistato il bottino pieno offerto dalla lotteria del suo Stato.

Kevon Greenidge, questo è il nome del fortunato giocatore ha infatti ha avuto la giusta idea per concludere i festeggiamenti per il suo 40esimo compleanno. Il biglietto in questione è il Fabulous Fortune da 30 dollari. L’uomo ha poi successivamente dichiarato: “Pensavo di essere preso in giro o qualcosa del genere, ho davvero pensato che fosse uno scherzo”.

Il biglietto vincente è stato acquistato presso lo proveniva Short Stop su Anderson Ponds Drive a Spring Lake. L’uomo inoltre ha deciso di scegliere la seconda opzione offerta dal concorso in questione. La prima prevedeva infatti una rendita ventennale da 150mila dollari. La seconda, scelta dall’uomo, invece una cifra forfettaria di 1,8 milioni di dollari. La stessa cifra, escludendo le ritenute fiscali statali e federali richieste, è arrivata a 1.278.189 dollari.

I progetti del fortunato vincitore dei 3 milioni di dollari prevedono l’acquisto di una nuova casa e di un auto. Inoltre l’uomo ha deciso che donerà una parte della sua vincita in beneficenza. Il biglietto vincente, fa parte di quelli del concorso Fabulous Fortune che ha fatto il suo esordio da pochi giorni. Il bottino finora realizzato è pari a sei premi da 3 milioni di dollari e 18 premi da 100mila dollari. I giocatori possono ancora ambire, inoltre a ben cinque premi da 3 milioni di dollari e a 17 premi da 100mila dollari.

Attraverso la vendita dei biglietti del Gratta e vinci, lo Stato è in grado di raccogliere bene 900 milioni di dollari da destinare all’istruzione. Inoltre una sovvenzione di ben 10 di dollari contribuirà alla costruzione, nella contea di Harnett della nuova scuola elementare. Il tutto insomma confluisce in fondi che aiutano gli stessi cittadini a rendere sempre migliori le proprie condizioni di vita, a cominciare proprio dalla scuola, quindi dai più piccoli. Una bella vittoria insomma per una visione più collettivistica che mai.