Il nostro smartphone è bollente? Ecco perchè e come risolvere il problema

Una delle domande cha la stragrande maggioranza dei possessori di smartphone si pongono riguarda la temperatura.

Molte, troppe volte ci capita di constatare un fatto che nella maggior parte dei casi nessuno sa spiegarsi. Certo si possono fare supposizioni, si può immaginare di sapere il perchè di tale manifestazione, ma la certezza, quella no, quella non è possibile averla. Di cosa stiamo parlando? Di qualcosa che di sicuro almeno una volta nella vita ha riguardato praticamente chiunque.

Le cause che possono portare un smartphone di qualsiasi modello a surriscaldarsi possono essere varie ed in alcuni casi si possono persino prevederle e quindi fare in modo che la stessa dinamica non accade. Parliamo di uno strumento che ormai fa parte della nostra vita come mai prima di questa epoca. Lo smartphone ci accompagna dal risveglio al momento in cui torniamo a letto per la notte. Le cause come detto potrebbero essere davvero tante.

Tra le cause che possono essere riscontrate in merito all’inaspettato ed improvviso aumento di temperatura del nostro smartphone possiamo di certo trovare le temperature calde, molto calde insomma. Questa non può però essere considerata come unica causa possibile capace di provocare un sostanziale aumento della temperatura del nostro smartphone. Si potrebbe pensare ad un virus, ad esempio, oppure al malfunzionamento dello stesso processore.

I motivi potrebbero essere non pochi in un certo senso, non si può pensare ad una sola problematica capace di sconvolgere improvvisamente le condizioni stesse dello smartphone in questione. Lo smartphone, cosi come anticipato è uno strumento che in pratica utilizziamo per tutto l’arco della giornata e di conseguenza potrebbe soffrire anche di un eccessivo utilizzo che può portare ad una condizione di improprio utilizzo, per cosi dire.

Il nostro smartphone è bollente? ecco i motivi che possono portare la temperatura alle stelle

Passando quindi ad una sintetizzazione rapida possiamo arrivare ad una serie di conclusioni abbastanza rilevanti se si vuole davvero provare a comprendere come si possa arrivare a quella particolare situazione. Le cause dunque potrebbero essere molteplici ma possiamo, come anticipato sintetizzare il tutto andando ad ipotizzare le seguenti cause, cosi come specificato anche attraverso vari portali web di settore:

Temperature esterne elevata, a seguito diondate di calore che possono danneggiare seriamente lo smartphone nel corso del suo utilizzo.

esterne elevata, a seguito diondate di calore che possono danneggiare seriamente lo smartphone nel corso del suo utilizzo. Un numero troppo alto di app aperte , condizione che può portare al serio danneggiamento del processore. L’assenza di una ventola, cosi come ad esempio accade per un pc può portare a questo tipo di problematica.

, condizione che può portare al serio danneggiamento del processore. L’assenza di una ventola, cosi come ad esempio accade per un pc può portare a questo tipo di problematica. La presenza di un virus può provocare in qualche modo una sorta di sconvolgimento di tutti quegli elementi che generalmente fanno funzionare lo smartphone. Anche in questo caso si potrebbe arrivare ad un guasto del processore.

Una volta accertata dunque le presunte cause del surriscaldamento esagerato dello smartphone si potrebbe passare alle seguenti contromosse:

Non esporre il vostro smartphone al sole per tempi prolungati quando questo è particolarmente forte. Nel caso, spostarlo all’ombra e non utilizzarlo sino a quando non sarà tornato della temperatura corretta. Per far tornare la temperatura si potrebbe pensare anche di tenerlo per un po’in frigorifero , questa sarebbe una operazione più che sbagliata.

al sole per tempi prolungati quando questo è particolarmente forte. Nel caso, e non utilizzarlo sino a quando non sarà tornato della temperatura corretta. Per far tornare la temperatura si potrebbe pensare , questa sarebbe una operazione più che sbagliata. Disattivare alcune impostazioni che non sono necessarie, come il bluetooth o il GPS. Spegnere per un po’ lo smartphone per far tornare le funzioni perfettamente funzionanti. Togliere inoltre lo smartphone dalla sua custodia produttiva , condizione che potrebbe alla fine trattenere il calore.

che non sono necessarie, come il bluetooth o il GPS. Spegnere per un po’ lo smartphone per far tornare le funzioni perfettamente funzionanti. Togliere inoltre , condizione che potrebbe alla fine trattenere il calore. Utilizzare un antivirus per il controllo delle attività svolte con lo smartphone, proteggendo dunque dall’attacco potenziale di virus e malware.

Le possibilità insomma che il nostro smartphone aumenti improvvisamente il livello di temperatura è più che fattibile. A noi, il compito di evitare, se possibile che ciò accada.