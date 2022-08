Superbonus 110%, la cessione del credito non è mai stata così facile e veloce: la soluzione che non ti aspetti

Occhio al Superbonus 110% e non solo. La cessione del credito d’imposta, infatti, non è mai stata così facile e veloce. Ecco la soluzione che non ti aspetti.

Buone notizie per tutti coloro alle prese con crediti d’imposta da Superbonus 110%, bonus facciate e così via. La relativa cessione, infatti, risulta più semplice e veloce grazie a questa piattaforma. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Casa dolce casa, il porto sicuro in cui poter trovare rifugio e staccare la spina dai vari impegni della vita quotidiana. L’abitazione, d’altronde, è il punto di riferimento di ognuno di noi, dove possiamo essere sempre noi stessi, finalmente lontani da occhi indiscreti. Data la sua importanza, quindi, non stupisce che siano in molti a volgere un occhio di riguardo alle misure ad essa dedicata, come ad esempio il Superbonus 110%.

Sempre soffermandosi su quest’ultimo abbiamo già visto che giungono buone notizie, in quanto queste quattro banche accettano ancora la cessione del credito. Ma non solo, sempre in tale ambito interesserà sapere che la cessione del credito risulta più semplice e veloce grazie a questa piattaforma. Ma di quale si tratta e soprattutto come funziona? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Superbonus 110%, la cessione del credito non è mai stata così facile e veloce: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, la cessione del credito risulta sempre più facile e veloce grazie a questa piattaforma. Ma di quale si tratta e come funziona? Ebbene, si tratta della piattaforma SiBonus che permette di pubblicare annunci per la cessione del credito relativo al Superbonus 110%, riuscendo in alcuni casi a chiudere l’operazione e incassare i soldi in soli 12 giorni.

Come sottolineato sulla stessa piattaforma, si tratta in pratica di un “Marketplace dedicato a chi vende o acquista crediti d’imposta per liquidità immediata o risparmio fiscale“. Nato su iniziativa delle Camere di Commercio d’Italia e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, colui che vende il credito d’imposta può essere sia il contribuente che ha pagato i lavori sia l’impresa che ha effettuato lo sconto in fattura.

Entrando nei dettagli interesserà sapere che a tale servizio possono accedere tutti i cittadini, così come imprese ed enti privati, purché in possesso di credenziali SPID/CIE/CNS. Nel caso in cui una persona abbia eseguito dei lavori sulla propria casa beneficiando del Superbonus 110% o di altre agevolazioni, come ad esempio Ecobonus, Sismabonus e bonus ristrutturazioni, quindi, può vendere il proprio credito d’imposta sul portale in questione.

Superbonus 110%, come vendere il proprio credito d’imposta

A tal fine non bisogna fare altro che inserire l’annuncio di vendita del proprio credito d’imposta indicando il relativo valore e prezzo. In seguito bisogna scegliere a chi vendere tra i Compratori che hanno manifestato il proprio interesse.

Per finire si deve firmare il contratto di cessione e seguire le istruzioni fornite dalla piattaforma per consentire il trasferimento del credito d’imposta nel Cassetto fiscale del Compratore e ottenere l’importo richiesto.

Un servizio indubbiamente utile, in grado di garantire importanti vantaggi sia a chi vende che a chi compra. Nel primo caso, infatti, è possibile ottenere l’importo in tempi molto ristretti.

Per quanto riguarda i compratori, dal loro canto, possono acquistare ad esempio un credito di 5 mila euro pagando solamente 3 mila euro e così via. Ne consegue che con una spesa più bassa possono vantare un credito più alto grazie al quale pagare imposte e contributi con il modello F24.