Monete, il taglio è da 2 euro e se la trovi diventi subito ricco

Una moneta che in molti forse nemmeno conoscono. Se la si trova in casa, magari, per puro caso si diventa ricchi.

Ci sono monete che spesso ignoriamo del tutto ma che invece hanno un potenziale davvero incredibile. L’esempio lampante è dato da un particolare esempio di moneta da 2 euro. Generalmente questo particolare taglio è utilizzato dai vari paesi aderenti all’euro per fini celebrativi e molto spesso proprio questi esemplari riescono ad arrivare a valutazioni davvero incredibili.

L’euro è una moneta relativamente giovane, in circolazione da soli vent’anni, da quando cioè la maggior parte dei paesi europei l’hanno adottata come propria valuta di riferimento mandando in soffitta le vecchie storiche monete. Lira, marco, franco, peseta e cosi via, tutte mandate in pensione per far spazio al sogno della moneta unica comunitaria. Il valore degli esemplari di euro coniati negli ultimi anni cresce a dismisura con il passare del tempo.

Il valore di una moneta è dato da una miscela di elementi che prima con le vecchie valute poteva potevano portare a tutt’alto genere di riflessioni e relative valutazioni. Oggi venuto meno l’elemento della lunga durata, per cosi dire, della circolazione degli stessi esemplari, ci si basa su altri elementi altrettanto validi ed altrettanto considerati in passati. Chiaramente vale sempre l’anno di conio, cosi come sempre vale il soggetto rappresentato.

Si passa poi al contesto che ha dato vita a quello specifico esemplare, il significato, se vogliamo, della stessa moneta. In ultimo, un occhio di riguardo va ad eventuali errori di conio. Difetti di fabbrica, per cosi dire, che possono far letteralmente schizzare il valore della stessa moneta. In questo caso specifico andremo a parlare di una moneta molto particolare coniata in uno dei primi paesi scandinavi ad adottare l’euro negli anni passati, la Finlandia.

Monete, il taglio è da 2 euro ma se la trovi diventi subito ricco con 30mila euro

Il caso in questione riguarda una moneta in particolare, dal taglio di 2 euro coniato con l’intento di omaggiare la flora del paese. Soggetto dell’esemplare sono due particolari fiori che fanno parte della pianta di cameoro, una forma di Lamone antico. L’esemplare di maggior valore è quello del 2006, anno in cui la maggior parte dei paesi dell’unione monetaria hanno avviato un processo di aggiornamento, per cosi dire delle stesse monete.

Nel caso dell’esemplare finlandese troviamo una “M” al posto della classica cornucopia. Con la stessa lettera presente su entrambi i lati è invece più rara e ad oggi può arrivare a valere sul mercato dei collezionisti fino a 20mila euro. Chiaramente l’esemplare deve essere in perfette condizioni. Un altro esemplare finlandese molto ambito dai collezionisti di ogni parte del mondo è stato invece coniato nel 2004 e presenta alcune caratteristiche particolarmente apprezzate dagli appassionati.

La moneta in questione non si può dire rara, anzi. L’esemplare in questione è stato coniato in occasione dell’allargamento dell’Unione Europea, una vera e propria celebrazione insomma. Protagonista su una delle facciate della stessa moneta è un albero stilizzato che è diventato per anni il simbolo stesso dell’emissione in questione. Per questa ragione, ma non solo, l’articolo in questione nel corso degli anni è stato messo in vendita per cifre molto alte. In alcuni casi si è arrivati anche a valutazioni molto vicine ai 30mila euro. Una moneta, insomma particolarmente “sentita”, in patria ma non solo.

I collezionisti di ogni parte del mondo, quotidianamente perlustrano il mercato alla ricerca di esemplari ambiti da aggiungere alla propria collezione. La moneta da 2 euro finlandese ad oggi, è una delle più ambite in assoluto nel campo dell’euro. Monete che simbolicamente rappresentano la testimonianza specifica di un particolare paese, di una determinata cultura, di una specifica tradizione. Un piccolo gioiello insomma.