Monete, potreste avere un tesoro in casa ma siete confusi: le uniche Lire che valgono davvero

In ogni casa potenzialmente potrebbe essere nascosto un vero e proprio tesoro, del tutto ignorato. Ecco come scoprirlo.

Quello che spesso gli italiani non sanno, gli italiani cosi come qualsiasi altro cittadino del pianeta è che spesso le nostre case possono nascondere tesori che nemmeno immaginiamo. La poca consapevolezza scaturisce chiaramente dalla scarsa conoscenza dello specifico potenziale di alcuni oggetti che di certo occupano le nostre abitazioni.

Nella maggior parte dei casi, cosi come anticipato, non si ha la consapevolezza di ciò che si potrebbe avere in casa, questo per il fatto di non avere nemmeno idea di ciò che in realtà di possiede. Il tutto può nascere dalla scarsa conoscenza di ciò che nel corso degli anni si è accumulato. Se solo volessimo pensare, ad esempio a monete e banconote, potremmo immaginare di avere a disposizione un capitale assolutamente vasto e variegato.

Ad oggi, le possibilità di ritrovarsi in casa oggetti di discreto valore, soprattutto se parliamo di monete, francobolli o banconote, è davvero alto, basti pensare al fatto che l’euro nonostante la giovane età, come moneta, consente già determinate valutazioni abbastanza alte di esemplari appartenenti alle varie serie coniate o stampate nel corso degli anni. Quello che non sappiamo, cosi come affermato in precedenza è proprio l’eventuale prezioso valore di tali oggetti.

Chiaramente non parliamo soltanto dell’euro, ma anche soprattutto della moneta che di certo conserviamo, in numerosi esempi, per un motivo o per un altro in casa nostra, ovviamente parliamo della lira. Nel caso specifico parliamo di una moneta che ha accompagnato il nostro paese nell’arco di tre diversi secoli. Momenti tristi, drammatici, ma anche di forte ripresa e speranza. Il tutto condito con un legame con l’immaginario pubblico nel nostro paese assolutamente unico. Canzoni, film, citazioni su citazioni di questo legame tanto particolare.

Monete, occhio al tesoro nascosto in casa: ecco gli esemplari di maggiore valore

Individuare tra le monete o le banconote che abbiamo in casa, conservate magari in un vecchio portaoggetti o un vecchio portamonete, non è di certo cosa facile. Esistono però alcuni fattori che in qualche modo possono essere universalmente riconosciuti che possono darci una vaga idea del valore orientativo di un particolare esemplare. Tali dettagli, per cosi dire, costituiscono in qualche modo la stessa originalità dell’esemplare specifico.

La data di conio, la riflessione sul contesto politico e sociale di quel particolare momento storico. Il soggetto rappresentato, un personaggio storico o magari la celebrazione di un evento. Inoltre da non sottovalutare la possibile presenza di errori di conio, difetti di produzione insomma capaci di aumentare il valore di tali esemplari letteralmente a dismisura. Detto ciò non resta che cercare nei luoghi più impensabili di casa nostra.

In linea di massima, cosi per avere una idea generale più che valida in merito al potenziale valore di determinate monete possiamo dire che quelle di assoluto valore, appartenenti alla famiglia della vecchia lira, quindi sostanzialmente parliamo di monete in circolazione nel novecento, sono le seguenti: