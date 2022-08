Fotografo pubblicitario cercasi, occasione d’oro: il corso è gratuito

Un’opportunità imperdibile. Un corso da fotografo pubblicitario completamente gratuito, che richiederà però requisiti specifici. Ecco quali.

Da quando Nicéphore Niépce riuscì a immortalare i tetti di Saint-Loup-de-Varennes, nel primo ventennio dell’Ottocento, la fotografia ha vissuto un’ascesa continua.

Nemmeno la preponderanza recente del video è riuscito ad appianare il fascino dell’immagine fissata su pellicola. Anche grazie all’apporto del digitale chiaramente, che ha consentito di lavorare meglio le immagini catturate e di affidarsi meno alla mitica camera oscura. Diciamolo, il rullino aveva un certo fascino e la necessità di affidarsi a un fotografo professionista per stampare le proprie era un’abitudine più che una seccatura. Avere a disposizione l’intero campionario, però, ci consente di ponderare al meglio quali fotografie effettivamente stampare e quali, invece, cestinare perché venute male. Tutto questo, chiaramente, con una serie di negativi da estrarre, non era possibile. Ma il bello è che il concetto base non è cambiato.

Digitale o no, nemmeno la massificazione della possibilità di fotografare ha intaccato l’essenza della pratica. C’è chi fotografa per cogliere la sua realtà, chi per immortalare un momento, chi un attimo irripetibile. In fondo è questo che fa un fotografo. Certo, poi ci sono le varie declinazioni. E una di queste è indubbiamente quella pubblicitaria. Variabile che potrebbe a breve diventare l’occasione della vita per qualcuno. O almeno per coloro che sosteranno il corso per Fotografo pubblicitario, gratuito e interamente online. Un’opportunità formativa praticamente irripetibile, aperta a disoccupati e inoccupati che desiderano specializzarsi nella fotografia pubblicitaria professionale.

Diventare fotografo pubblicitario: come iscriversi al corso (gratuito)

L’occasione è davvero ghiotta. Da un momento di difficoltà professionale, infatti, l’aspirante fotografo potrebbe ritrovarsi fra le mani un mestiere ricercatissimo. Vale la pena dare una sbirciata alle informazioni relative al corso, disponibili anche sulla piattaforma dell’Agenzia Nuove Frontiere Lavoro, che ha realizzato l’opportunità in collaborazione con il Fondo Forma.Temp. Innanzitutto la scadenza: le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il prossimo 31 agosto. Il percorso formativo mira a formare figure altamente specializzate nell’ambito della fotografia pubblicitaria, soprattutto in merito a un intero progetto fotografico. Il candidato, in sostanza, imparerà a gestire l’intero servizio, dall’ideazione alla realizzazione vera e propria. Fino, naturalmente, alla stampa finale.

Chiaramente, non mancheranno nozioni sulle regole della fotografia professionale, cenni storici e istruzioni sull’allestimento dei set, incluso il reperimento dei materiali. Inoltre, durante la preparazione, i partecipanti potranno svolgere periodi di prova all’interno di studi fotografici pubblicitari. Un’occasione nell’occasione. I moduli didattici saranno in tutto quattro:

Le immagini e le arti visive, la fotografia;

Sviluppo dell’immagine, finalizzazione del progetto pubblicitario;

Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione;

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Saranno poi effettuati dei test di valutazione, esercitazioni sul settaggio della macchina (scelta obiettivo, messa a fuoco, ecc). I potenziali candidati sono soggetti a missione di lavoro in somministrazione, disoccupati o inoccupati, iscritti e selezionati dall’Agenzia del lavoro. Il corso si svolgerà dal 5 settembre al 28 ottobre 2022 per 124 ore (31 giornate). Fatto il corso, potrebbero aprirsi porte remunerative. Preparate la macchina fotografica.