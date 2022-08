Telepass, la targa sbagliata costa cara: come evitare conseguenze

Quali sono le conseguenze dell’utilizzo del Telepass con una targa sbagliata? L’automobilista la pagherà cara, scopriamo il motivo.

Cosa accade se la targa usata per il Telepass non è quella comunicata alla sottoscrizione del contratto?

Un numero sempre più cospicuo di automobilisti sceglie il Telepass come strumento di pagamento autostradale. Permette di pagare il pedaggio senza fare file e, in più, include una serie di servizi utili e molteplici possibilità di utilizzo. Il funzionamento è molto semplice. Il transponder che l’automobilista tiene all’interno della vettura associata al contratto invierà un segnale al sottosistema di terra presente nei caselli autostradali. La comunicazione tra gli apparecchi consente di evadere il pagamento in maniera automatizzata, naturalmente incanalandosi correttamente nella corsia “Telepass”. Il pagamento mensile è legato all’abbonamento e al numero di passaggi effettuati. Da decenni milioni di persone usano, come detto, questo sistema di pagamento ma cosa potrebbe accadere se il veicolo utilizzato è diverso da quello associato?

Telepass, cosa accade con una targa sbagliata

Al momento della sottoscrizione del contratto, l’automobilista potrà indicare fino a 2 targhe da associare al sistema. Può capitare, però, che il Telepass venga usato su un terzo veicolo non previsto nell’associazione. Cosa succede in tal caso? Ebbene, la maggior parte delle volte non accade nulla. Questo perché, come spiegato, la comunicazione avviene direttamente tra transponder e sottosistema di terra. Può capitare, però, che per mal funzionamenti del sistema, i controlli del passaggio facciano riferimento alla targa della macchina. La lettura della targa avviene al casello e qualora non vi sia corrispondenza la sbarra si alzerà ugualmente ma verrà addebitato l’importo più alto del pedaggio, quello previsto per la tratta più lunga possibile da compiere. Si tratta di una sorta di penalità per l’automobilista.

Una volta rilevata la grande spesa, il titolare del Telepass potrà contestare la sanzione presso il punto BLU. Per evitare questa perdita di tempo oppure di dover pagare cifre esagerate è consigliabile non arrivare al punto di usare una targa sbagliata. In fondo, aggiornare il sistema è semplice e veloce.

Come aggiornare le targhe associate all’abbonamento

Sapendo di dover usare un veicolo con targa non associata all’abbonamento si potrà procedere con un aggiornamento del sistema. La procedura è semplice e richiederà pochi minuti utilizzando l’APP Telepass. Basterà entrare nella sezione “Garage”, selezionare “+” e inserire la nuova targa. In alternativa si potrà accedere all’Area Riservata del portale per entrare, poi, nella sezione “Cambio targa” e procedere con l’operazione che eviterà i guai.