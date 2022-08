Superenalotto, i 4 segni baciati dalla Luna: forse il fato ha già scelto…

Segni zodiacali, superstizioni e chi più ne ha più ne metta. Il nostro quotidiano in tante occasioni prevede dinamiche bizzarre.

Milioni di persone quotidianamente e non solo si affidano all’oroscopo. La posizione dei segni, delle stelle rispetto alla Luna o ad altri pianeti capace di condizionare secondo alcune credenza l’andamento delle giornate dello stesso quotidiano. L’oroscopo insomma dovrebbe anticipare quelli che sono i fatti e la loro efficacia nel corso delle nostre giornate non ancora vissute.

Movimento di stelle, l’attività dei pianeti, satelliti e costellazioni, tutto di tutto insomma per provare a comprendere quegli incroci che in qualche modo, per chi crede a tali dinamiche, dovrebbero favorire alcuni segni in particolari. L’arrivo della Luna piena, nel suo massimo splendore starebbe di fatto influenzando parecchi tutto il contesto circostante. Appassionati di oroscopo insomma tutti pronti a comprendere quale possa essere il proprio immediato futuro.

Quello che molti attendono è la fatidica svolta per quel che riguarda il Superenalotto. La ricerca dei numeri fortunati, il fattore fortuna che fa in modo che tali numeri possano essere finalmente estratti dopo più di un anno dall’ultima estrazione della sestina vincente. L’ultima volta nel maggio dello scorso anno a Montappone nelle Marche. In quella occasione furono vinti ben 156 milioni di euro. In questo caso, cioè oggi il jackpot del Superenalotto è arrivato a superare ampiamente i 200 milioni di euro.

Superenalotto, i quattro segni favoriti dalla Luna: ecco chi avrà maggiore fortuna

Una incredibile Luna piena da molti già ribattezzata “Superluna”, sarà lei ad influenzare tutto il contesto celeste di questi giorni. Nel caso specifico la Luna apparirà inoltre più grande e più splendente offrendo infatti la possibilità di osservarla per l’appunto come più grande del solito. L’avvenimento in questione apparirà in corrispondenza del segno del Sagittario, ottimismo, buon umore, spensieratezza e tanti colpi di scena per chi è di questo segno. Pochi insomma saranno i fortunati.

La stella assoluta del mese è il Leone, inteso come segno zodiacale. Protetto dalla corrispondenza di Marte e Ariete e dalla Luna. Incontri positivi, ed una svolta tanto attesa questo è quello che potrebbe esserci dietro l’angolo per i nati sotto questo segno. Tanta fortuna anche sotto l’aspetto lavorativo con novità molto interessanti in arrivo.

Discorso molto simile per i nati sotto il segno della Bilancia. Estate in grande serenità con numerose situazioni favorevoli in vista anche nel mondo del lavoro. Momento favorevoli anche per quanti nati sotto il segno del Cancro. I single potrebbero finalmente trovare l’amore ed una certa stabilità sentimentale. Ovviamente cosi come anticipato momento d’oro anche per il Sagittario in questa particolare porzione di tempo.

Chiaramente al centro dell’interesse dei cittadini anche la possibilità di vincere al gioco. Il Superenalotto ed il suo eccezionale jackpot. Più di 245 milioni di euro da assegnare con la sestina vincente. I trionfatori assoluti potrebbero essere coloro che baciati dal proprio segno zodiacale andrebbero quindi a vedere assolutamente rivoluzionata la propria vita. Una possibilità inimmaginabile, tanti, troppi soldi forse, per una sola persona. Vincere deve essere qualcosa di eccezionale. Con l’aiuto dei segni zodiacali forse ancora di più. La fortuna potrebbe aver già scelto il prossimo vincitore milionario.