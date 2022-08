Reddito di cittadinanza, sorpresa ad agosto: segnatevi questa data

Buone notizie in arrivo per molti percettori del reddito di cittadinanza che molto probabilmente si vedranno erogare i pagamenti di agosto in anticipo. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Anche nel corso del mese di agosto 2022 l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà a effettuare i pagamenti per il reddito di cittadinanza. In molti, inoltre, potranno beneficiare del pagamento di tale sussidio in anticipo. Ma come è possibile?Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Un periodo storico molto difficile, quello in cui ci ritroviamo a vivere, a causa di tutta una serie di eventi che ormai da oltre due anni a questa parte hanno un impatto negativo sulle nostre esistenze e sulle nostre tasche, come ad esempio il Covid. Ad aggravare ulteriormente la situazione, poi, il preoccupante aumento generale dei prezzi che porta molte persone a riscontrare delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese.

Proprio in un contesto di questo tipo, quindi, non stupisce che siano in molti ad attendere con impazienza il pagamento del reddito di cittadinanza che verrà erogato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale anche nel corso dell’ottavo mese dell’anno. Attenti però alle novità, in quanto in molti potranno, molto probabilmente, beneficiare nel corso del mese di agosto del relativo pagamento anticipato. Ma per quale motivo e chi ne ha diritto? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Reddito di cittadinanza agosto 2022, pagamenti anticipati in arrivo: tutto quello che c’è da sapere

A proposito del reddito di cittadinanza ricordiamo che in genere i pagamenti per i nuovi beneficiari partono verso il 15 del mese. Coloro che già lo percepivano, invece, attendono in genere il giorno 27 del mese.

Ebbene, proprio coloro che hanno presentato per la prima volta la domanda del reddito di cittadinanza nei mesi scorsi o che hanno rinnovato il sussidio entro il mese di luglio 2022, potranno ricevere in anticipo il relativo pagamento. In particolare la data da segnare è quella di venerdì 12 agosto 2022. Come già detto, infatti, i pagamenti per i nuovi beneficiari hanno in genere luogo il giorno 15 del mese. Dato che il 15 agosto è festivo, però, ecco che molto probabilmente i pagamenti verranno anticipati al 12 agosto.

Ma non solo, dato che il 27 agosto cade di sabato, inoltre, non si esclude la possibilità che il pagamento del reddito di cittadinanza nel corso dell’ottavo mese del 2022 venga anticipato a venerdì 26 agosto. Come già detto, comunque, si tratta solo di ipotesi.

Allo stesso tempo, infatti, non si esclude infatti la possibilità che, ad esempio, per i nuovi beneficiari il pagamento abbia in realtà luogo il prossimo 16 agosto. Non resta quindi che attendere e vedere quando avranno effettivamente luogo i pagamenti del reddito di cittadinanza nel corso del mese di agosto 2022 e chi si vedrà, eventualmente, erogare tale sussidio in anticipo.