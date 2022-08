Superenalotto, il sogno è finalmente realtà: la magica estate da ricordare

Una giocata assolutamente impeccabile per una estate che resterà sicuramente nella storia. La vincita è incredibile.

Si vince ancora una volta ed il tutto succede nel modo migliore. Negli ultimi tempi possiamo immaginare benissimo quanto possa rilevarsi assolutamente decisivo il fatto di vincere una cifra importante al gioco. La crisi, le incertezze, i dubbi degli ultimi mesi non fanno altro che spingere i cittadini sempre più in basso, sempre più dentro una morsa dal potere assolutamente incontrastabile.

I sogni e le ambizioni legati al super jackpot del Superenalotto danno realmente la cifra di quanto quella particolare dinamica possa contare nella vita degli italiani, oggi. Viene da se immaginare che anche in altri tempi il Superenalotto rappresentava davvero il massimo per quel che riguarda le vincite assegnate. Figurarsi ora con una con una crisi strisciante che spinge sempre di più i cittadini verso momenti di profondo sconforto ed assoluta incertezza.

Le ultime cifre legate al Superenalotto, la vittorie che negli ultimi tempi, poche per la verità hanno riempito gli spazi di cronaca, collocano il gioco in questione come qualcosa che forse viaggia su binari a se. Un gioco che assicura vincite talmente alte da essere diventato quasi una sorta di ossessione per i giocatori del nostro paese. Oggi più che mai, quindi, affermarsi grazie ad un simile scenario, vorrebbe dire realmente abbandonare ogni problema, ogni dubbio, qualsiasi aspetto che dia incertezza, almeno sotto il punto di vista economico, nella nostra vita.

L’ultima estrazione del Superenalotto ha saputo regalare quella gioia e quella soddisfazione nell’ultimo periodo merce abbastanza rara. Non è arrivato il tanto sospirato “6”, che oggi varrebbe una cifra che si avvicina molto ai 250 milioni di euro, ma la cosa non è nuova. La sestina vincente ormai si nasconde da più di un anno. Vincere vuol dire, oggi, fare senza il “6”, vincere in altro modo insomma. Più che mai, in questa fase, conta l’affermazione stessa più della cifra, probabilmente.

Superenalotto, il sogno è finalmente realtà: il 5+1 regala una somma vincita al milione di euro

L’ultima estrazione ha regalato una somma di denaro di certo non da ignorare del tutto anzi. Parliamo di una cifra molto vicina al milione di euro, con la giocata del 5+1. Per la precisione a Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone un fortunato giocatore, o fortunata giocatrice si è portato a casa un impeccabile 5+1 dal valore esatto di 748.557,81 euro. Una cifra prossima al milione insomma in un momento tanto complicato per il nostro paese.

La tabella generale con le vincite dell’ultima estrazione del Superenalotto è di fatto la seguente:

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 246.976.765,19 € 0 5 punti + Jolly 748.557,81 € 1 5 punti 30.230,22 € 8 4 punti 311,99 € 806 3 punti 22,67 € 32.926 2 punti 5,00 € 468.038

Oltre al 5+1 citato si fa festa anche in altre località del nostro paese con ben otto “5” da ben 30.230,22 euro. Si vince inoltre anche con il “4 stella” la bellezza di 31.199 euro per i fortunati giocatori che hanno ottenuto questo più che soddisfacente risultato. Il Superenalotto insomma continua a regalare gioia e soddisfazione nel nostro paese. Gli ultimi festeggiamenti per il “6” però risalgono a più di un anno fa. Davvero troppo tempo.

Si vinse, in quel caso a Montappone, in provincia di Fermo, nelle Marche. In quel caso il fortunato giocatore in questione riuscì a portarsi a casa la bellezza di 156 milioni di euro. Una cifra davvero incredibile, certo, che chiaramente sfigura con il jackpot attuale, fermo a poco meno di 250 milioni di euro. Le ambizioni degli italiani insomma sono tutte li. Quei sei numeri da indovinare che potrebbero cambiare per sempre l’esistenza del fortunato vincitore o della fortunata vincitrice.

La prossima estrazione potrebbe essere quella giusta. Un premio che molti italiani sognano la notte e non solo. Una somma di denaro che potrebbe cambiare la vita di chiunque. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti.