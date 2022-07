Superenalotto SiVinceTutto, il gioco che sta appassionando gli italiani: hanno fatto “6”

Gli italiani sono sempre pronti a lasciarsi trasportare da un nuovo gioco, questo è poco ma sicuro. Con questo si vince davvero.

Un gioco che ha soltanto pochi mesi, tanti infatti sono passati dal suo esordio ufficiale. Eppure gli italiani ne hanno già compreso la portata e lo hanno da subito, per cosi dire inserito tra i giochi preferiti. Niente di particolarmente complicato, niente di complesso insomma soltanto la possibilità di ricercare un po’ di buona sorte attraverso una tipologia di giocata tutta nuova.

Un gioco tutto nuovo insomma con estrazione fissa il mercoledi. Una opportunità diversa per gli italiani in un momento storico davvero molto particolare. Oggi infatti nella più totale incertezza assistiamo di continuo a testimonianze dirette di quanto sia complicato tirare avanti tra mille aumenti ed una condizione generale sempre più compromessa. Il gioco da speranza, ovviamente se tutto gestito con la massima moderazione. La speranza, certo aiuta.

Un momento storico molto particolare insomma, segnato dalla crisi innescata dalla pandemia di covid e dal conflitto in Ucraina che ha dato il via ad un vero e proprio domino, soprattutto per quel che riguarda la gestione dei prezzi di praticamente qualsiasi bene. Dagli alimenti di prima necessità ai servizi, passando per carburante, e qualsiasi altra cosa. Un periodo letteralmente lontano da ogni più assurda immaginazione, soltanto pochi mesi fa.

Con il SiVinceTutto è possibile scegliere 12 numeri da giocare attraverso una apposita schedina. Sarà necessario indovinare 6 dei numeri giocati con l’estrazione fissa del mercoledi per scoprire se la sorte è stata dalla nostra parte. Premi assicurati anche con 5 numeri indovinati, 4 o 3. Si vince in molti modi insomma e si vince anche bene. L’ultima estrazione infatti ha regalato un premio assolutamente importante al fortunato vincitore.

SiVinceTutto, il gioco che sta appassionando gli italiani: l’ultima estrazione vincente

Lo scorso 22 giugno un 6 centrato proprio al SiVinceTutto aveva regalato al fortunato giocatore o alla fortunata giocatrice in questione la bellezza di 50mila euro. Oggi, o meglio ieri quella fortuna è ritornata. All’ultima estrazione insomma un nuovo vincitore, un nuovo 6. 51mila euro stavolta al fortunato o alla fortunata, ma non è tutto. Stavolta ad essere soddisfatti sono anche coloro che non hanno centrato 6 numeri ma anche qualcuno in meno.

Il “4”, nell’ultima occasione ha regalato ai 108 fortunati vincitori o fortunate vincitrici la 121,22 euro a testa. Andata ovviamente meglio ai 2 “5” che hanno portato a casa 2.714,22 euro a testa. Ai “3” vanno poi 39,18 euro, mentre i “2” riscuotono 5,23 euro ciascuno. Complessivamente nel corso dell’ultima estrazione il gioco ha distribuito ben 159.660 euro. Appuntamento per gli appassionati dell’estrazione in questione per mercoledi 13 luglio.

Tutte le vincite riportate al SiVinceTutto possono essere inoltre verificate attraverso il sito web ufficiale del concorso. Il quadro delle vincite in seguito all’ultima estrazione avvenuta nella giornata di ieri è il seguente:

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 1 € 51.410,52 punti 5 2 € 2.714,22 punti 4 108 € 121,22 punti 3 1.263 € 39,18 punti 2 7.685 € 5,23

Giocare a questo nuovo concorso è praticamente semplicissimo, 12 numeri compresi tra 1 e 90 sui quali puntare attraverso una apposita schedina. 6 numeri da indovinare con una giocata minima di 5 euro. Possibile inoltre giocare anche in modalità on line tutti i giorni dalle 6 alle 22. Chiaramente per partecipare al gioco, per piazzare la schedina, si spera, vincente bisogna essere maggiorenni ed essere titolari di un conto di gioco qualora si scelga la modalità on line. Vincere insomma è diventata una vera e propria missione per gli italiani.

I giochi ormai si può dire, tengono occupati gli italiani, augurandosi sempre che questi partecipano a tali concorsi con la dovuta moderazione. La speranza è l’ultima a morire, questo è noto a tutti e di questi tempi, sperare in una vincita improvvisa è forse quello di cui hanno bisogno gli italiani. Convincersi del fatto che forse esiste una possibilità diversa.