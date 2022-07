Superenalotto, una serata fantastica: dove si nasconde il nuovo ricco

Il Superenalotto ancora una volta a caccia di record nel nostro paese. Succede che di colpo si possa sfiorare il record.

Il Superenalotto ormai da mesi è protagonista assoluto nel nostro paese, i record stracciati settimana dopo settimana fanno in modo che sempre più italiani vogliano provare a vincere una cifra che ad oggi appare realisticamente spropositata, ben 234 milioni di euro, tutti per una sola persona, in un momento di profonda crisi come quello che viviamo. Troppi secondo molti.

Record su record stracciati, nelle ultime settimane il Superenalotto ha visto cadere un record che durava da moli anni, almeno tre. I 209 milioni di Lodi, la cifra più alta raggiunta nel nostro paese al Superenalotto stracciata in un colpo solo dal nuovo jackpot che oggi appare più fruttuoso che mai, ben 234 milioni di dollari, qualcosa di incredibilmente vasto insomma, qualcosa capace di disturbare i sogni dei cittadini che vorrebbero la possibilità di un futuro lontano dai dubbi e dalle preoccupazioni, come di fatto avviene oggi per molti.

Il sogno in questione è stato appena sfiorato in Lombardia grazie ad una giocata che ha letteralmente accarezzato il “6” ma poi si è diretta altrove. L’ultimo sussulto da sestina vincente appartiene ormai ai ricordi. Maggio 2021, Montappone, provincia di Fermo, regione Marche. Li, un fortunato giocatore in un colpo solo riuscì a portarsi a casa la bellezza di 156 milioni di euro. L’ultimo “6” strappato al Superenalotto nel nostro paese, l’ultima grande soddisfazione di un giocatore che finalmente raccoglie i frutti di tanti anni passati ad accarezzare il sogno.

Superenalotto, ad un passo dal record: sfiorato il milione di euro ed il sogno jackpot

Nel milanese, precisamente a Parabiago, un “5+1” lascia l’amaro in bocca ad un fortunato giocatore che ad ogni modo riesce a portarsi a casa la bellezza di 714mila euro. Niente a che vedere con ii 234 milioni del jackpot chiaramente, ma ad ogni modo l’estrazione del 5 luglio 2022 resterà per lui assolutamente indimenticabile. Sfiorato il milione di euro, condizione che permetterà al vincitore di godere di maggiore serenità e tranquillità e sfiorato il jackpot, condizione ancora più entusiasmante.

714.654,88 euro per la precisione, con il “5+1” indovinato a Parabiago, in provincia di Milano. La schedina vincente è stata giocata presso la tabaccheria Montoli in via Cesare Battisti 65/67. Record sfiorati insomma per una giornata che per il fortunato vincitore è stata sicuramente da sogno. A questo punto si attende di capire quando sarà possibile gioire per un “6” che chiaramente andrà a superare la cifra attuale e probabilmente si avvicinerà molto ai 250 milioni di euro.

Queste le vincite che hanno caratterizzato l’ultima estrazione del 5 luglio 2022:

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 232.960.913,88 € 0 5 punti + Jolly 714.654,88 € 1 5 punti 57.722,13 € 4 4 punti 397,29 € 592 3 punti 29,64 € 23.882 2 punti 5,55 € 396.115

Al Superenalotto insomma si continua a vincere e lo si fa nel migliore dei modi. Certo non si è indovinato il “6” plurimilionario ma si è riusciti a distribuire un premio assolutamente incredibile più di 700mila euro grazie ad un 5+1 nella provincia di Milano. Una condizione che di questi tempi farebbe comodo davvero a tutti. Chiunque vorrebbe avere in questa fase la possibilità di potersi basare su una cifra del genere per valutare il modo di gestire il proprio futuro.

Gli stenti, il post pandemia, ora la guerra. La crisi innescata da qualche anno a questa parte sembra essere davvero senza fine. La speranza, oggi, è tutta riposta nel gioco in alcuni casi. Soltanto in quel caso si può sperare di arricchirsi cosi, all’improvviso, in pochissimi secondi se vogliamo. Un Gratta e vinci oppure la combinazione vincente al Superenalotto. Vincere non è certo la cosa più semplice di questo mondo, anzi, ma se succede, quando succede diventa qualcosa di assolutamente incredibile e certamente indimenticabile.