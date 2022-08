Gratta e vinci, sarà la novità dell’anno: si diventa milionari con 10 euro

Un nuovo biglietto che c’è da scommetterci farà sognare tutti gli italiani. Milionari con un investimento davvero piccolo.

La corsa al gioco in questi tremendi mesi che hanno succeduto l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, già segnati dalla crisi scaturita dalla pandemia di covid, risultano essere tra i più terribili che molti cittadini ricordino, almeno negli ultimi tempi. Ci troviamo di fronte ad una crisi profonda che porta con se un forte disagio sociale, incertezza e povertà diffusa.

La novità dell’anno rischia subito di travolgere la voglia di successo dei cittadini italiani. In una situazione tanto delicata come quella che al momento viviamo, rifugiarsi nella speranza del gioco, chiaramente con la dovuta moderazione diventa in certi casi la strada più naturale. Nel frattempo non vengono messi da parte gli altri classici giochi che illuminano i sogni degli italiani. Immaginare un futuro diverso dal presente in questo modo è più che possibile.

Il nuovo biglietto si chiama “Re vincente”. Prezzo di ogni tagliando 10 euro. 16.800.000 biglietti nel primo lotto con un potenziale di vincita pari a 125.940.000,00 euro. I premi in palio attraverso il nuovo concorso vanno da un minimo di 10 euro fino ad un massimo di 2 milioni di euro. Molto particolare la struttura del gioco stesso, impostato attraverso la presenza di due diversi piccoli giochi.

Cosi come specificato attraverso i classici canali informativi nel gioco “a”, quello principale “bisogna scoprire “I TUOI NUMERI” nascosti da undici pile di monete d’oro e i “6 NUMERI VINCENTI” nascosti da sei pietre preziose di colore rosso incastonate in una corona d’oro. Scoprire poi i “NUMERI BONUS” dietro l’immagine di tre pile di fiches recanti ciascuna il moltiplicatore “X5” e di tre pile di fiches recanti ciascuna il moltiplicatore “X10”.

Se ne “I TUOI NUMERI” si trovano una o più volte uno o più dei “6 NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti; se ne “I TUOI NUMERI” si trovano una o più volte uno o più “NUMERI BONUS” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti moltiplicati per il moltiplicatore X5 o per il moltiplicatore X10 a seconda di quale sia il moltiplicatore associato al numero bonus rinvenuto“.

Gratta e vinci, sarà la novità dell’anno: ecco come si vincono i 2 milioni messi in palio

Per quel che riguarda invece il gioco “b”, la struttura, sempre attraverso quelli che sono i soliti canali di veicolazioni delle informazioni in merito ai nuovi concorsi a premi sarà impostata nel seguente modo:

“scoprire i simboli celati sotto le immagini delle ciliegie, del diamante e della campana. Trovando il simbolo della stella sotto l’immagine delle ciliegie si vince un premio di importo pari a 100,00 euro. Con il simbolo stella sotto l’immagine del diamante si andranno a conquistare 250,00 euro. Con il simbolo stella, invece, sotto l’immagine della campana, ci si aggiudicherà un importo pari a 500 euro. Più premi, chiaramente, inoltre andranno a significare l’assegnazione della somma totale delle cifre corrispondenti.

Un nuovo concorso insomma per far sognare gli italiani in un momento tanto difficile e fragile per gli equilibri che di fatto stanno tenendo insieme ancora una volta drammaticamente il tessuto sociale. Aumenti sconsiderati dei prezzi, poco lavoro, crisi generalizzata. La speranza, cosi come anticipato spesso è tutta nel gioco, chiaramente sempre con la dovuta moderazione. Si gioca e si spera di dare un senso al proprio futuro magari aggiudicandosi una cifra davvero impensabile. Nel caso specifico i due milioni di euro.

Il futuro insomma è in bilico, ancor più del presente. Vincere al nuovo concorso Gratta e vinci significherebbe dare un calcio deciso alla sfortuna ed all’incertezza. “Re vincente” è pronto a premiare gli italiani attraverso i suoi incredibili premi.