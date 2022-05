Sbancato il Superenalotto, una cifra stratosferica: festeggia anche Pippo Baudo

Al Superenalotto si continua a vincere, ormai l’onda appare inarrestabile. Estrazione su estrazione pioggia di milioni.

Si vince ancora una volta al Superenalotto ed anche stavolta lo si fa in un modo abbastanza dignitoso. Si vince bene insomma, anche se chiaramente non stiamo parlando della vincita della vita. Per l’appunto però, parliamo di vincita dignitosa, una di quelle che ti consente quantomeno di tenere da parte per ogni evenienza un bel gruzzoletto di denaro.

Si continua a vincere insomma al Superenalotto anche se alla fine nemmeno stavolta abbiamo avuto il piacere di annunciare in qualche modo un nuovo sei. E’ ancora tutto fermo, da un anno ormai. Tutto fermo al “6” di Montappone, nelle Marche, nel maggio 2021. Una vincita incredibile di quelle che fanno di certo girare la testa di quelle che danno alla vita un sapore assolutamente diverso. Ben 156 milioni di euro in quella magica occasione.

Oggi il jackpot ha superato si gran lunga quella cifra ed ormai ha raggiunto quella che è la cifra record assegnata al Superenalotto nel nostro paese, i 209 milioni che sembrava potessero mai e poi mai essere raggiunti dopo quella incredibile occasione di qualche anno fa. Ed invece si andrà in quella direzione, si andrà verso quella cifra ancora più folle, tanti, troppi soldi per una sola persona. Cifre incredibili che spesso nemmeno si sa come amministrare, come gestire.

Sbancato il superenalotto: mezzo milione di euro dalla Sicilia con estremo entusiasmo

Il grande colpo arriva direttamente dalla Sicilia, precisamente da Militello, in Val di Catania, paese noto, tra l’altro per aver dato i natali alla star della tv italiana Pippo Baudo. Un 5 stella da 475.159,50. Si vince anche con i “5” tra l’altro. Ben 14 quelli estratti nel corso dell’ultima concorso. Ben 19.006,38 euro il bottino per ogni fortunato vincitore. Per quel che riguarda poi il Superstar possiamo contare tre “4 stella”, ognuno da ben 33.967,00 euro. Soddisfazione anche con il “3 stella” da ben 2.464,00 euro. Estrazione decisamente fortunata insomma.

Di seguito il risultati dell’ultima estrazione del 21 maggio 2022:

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 207.715.593,40 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 19.006,38 € 14 4 punti 339,67 € 794 3 punti 24,64 € 33.045 2 punti 5,00 € 507.991

Quote SuperStar

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 5 punti + SuperStar 475.159,50 € 1 4 punti + SuperStar 33.967,00 € 3 3 punti + SuperStar 2.464,00 € 162 2 punti + SuperStar 100,00 € 2.462 1 punti + SuperStar 10,00 € 16.292 0 punti + SuperStar 5,00 € 36.625 Seconda Chance 1 50,00 € 147 Seconda Chance 2 3,00 € 22.176

Una giornata davvero fortunata si potrebbe dire, certo, è mancato il “6” questo è innegabile ed ormai la quota finale, il super premio insomma da più di 200 milioni di euro. Qualcosa di incredibile a pensarci ma che dalla prossima estrazione varrà addirittura 209 milioni di euro, una cifra ancor più importante se possibile. A Militello, in Sicilia, mezzo milione di euro per il fortunato vincitore di un “5 superstar”. Una cifra che di questi tempi, considerata crisi e quant’altro, non può che far piacere ricevere.

Ad oggi insomma si attende il grande colpo, quello che cambia del tutto la vita del fortunato giocatore che avrà formulato in qualche modo la giusta sestina nel giusto ordine. I tempi dovrebbero essere maturi ormai. Un anno dall’ultima estrazione vincente, a questo punto si attende il colpo della vita, si attendono i milioni stratosferici della sestina d’oro. 209 milioni di euro. Incredibili anche soltanto da pronunciare. La prossima estrazione insomma potrebbe essere quella buona.