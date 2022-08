Segni zodiacali, lo dicono gli astrologi: questi sono ‘criminali’

C’è chi ci crede e chi no, ma l’astrologia dice sempre la sua. E alcuni esperti attribuiscono a tre segni zodiacali delle tendenze caratteriali poco edificanti.

L’astrologia è tutt’altro che una scienza esatta. Anzi, in realtà non è nemmeno una scienza anche se in molti tendono a inquadrarla come tale. Eppure, spesso “ci prende”.

Chissà quanto incidono la fiducia o la voglia di credere che la disposizione di stelle e astri vari possano in qualche modo descrivere il nostro carattere e tracciare in parte il quadro base delle nostre esistenze. Tuttavia, è innegabile che i segni zodiacali facciano parte della nostra vita, se non della nostra quotidianità. Poi, quanto effettivamente possano rispecchiare fedelmente il nostro essere, è tutt’altra faccenda. A nessuno, probabilmente, verrebbe in mente di fidanzarsi o innamorarsi in base all’astrologia. Anche perché è evidente che esistano degli esempi anche in senso opposto, con segni tendenzialmente opposti a integrarsi alla perfezione in una coppia o nell’ambito di un’amicizia. Fuoco, terra, aria, acqua… Alla fine gli elementi sono solo quattro, vuoi che non trovino il modo di integrarsi almeno in senso figurato?

Ma visto che c’è chi fa l’astrologo di professione, l’importanza attribuita ai segni zodiacali diventa di livello più elevato. E tracciarne il profilo contribuisce, per chi ha fiducia nelle predizioni degli astri, a inquadrare meglio i lineamenti caratteriali di una persona. Certo, bisogna attribuire il giusto peso alle considerazioni degli esperti, tenendo ben presente che, come detto, non si tratta di una scienza quanto di un complesso di credenze, calcoli e anche tradizioni. Meglio non farsi influenzare troppo quindi, nemmeno in presenza di un esperto. Questo perché è bene ricordarsi che siamo sempre noi a decidere della nostra vita e ad avere la possibilità di scegliere chi essere.

Segni zodiacali, davvero ci dicono chi siamo? Ecco cosa ne pensano gli astrologi

A ogni modo, visto che le persone sono tutte diverse tante quante sono, i segni zodiacali tentano in qualche modo di tracciarne i lineamenti in modo generale. Attribuendo ai nati sotto un determinato segno dei tratti caratteriali, a volte persino fisici, che possano in qualche modo accomunarli. L’Oroscopo non è un indicatore reale (nemmeno per la fortuna), ci mancherebbe, ma a l’osservazione degli astri ha sempre attratto l’uomo, fin dall’antichità. E leggervi una mappa per la navigazione, piuttosto che qualche segno per il futuro, è qualcosa che può accadere senza che se ne debba restare sorpresi. Addirittura, alcuni astrologi sostengono che le persone, per così dire, “meno buone”, appartengano tutte a determinati segni. Niente paura però, perché vale sempre il discorso di prima: tutto è relativo a fronte della possibilità di scelta.

Comunque sia, visto che esistono molti appassionati dell’astrologia, interesserà sapere che, stando agli esperti, tre segni zodiacali in particolare hanno maggiore possibilità di imboccare strade sbagliate. In primis i Gemelli, ossia il segno mobile per eccellenza, i cui nati sono considerate persone sveglie ma dalla doppia personalità. Il che, a volte, viene letto come una fragilità morale. Discorso simile ma inverso per lo Scorpione, segno fisso al quale è attribuita invece una moralità alta. Persone considerate passionali ma enigmatiche, al segno vengono associati il mistero, la segretezza e addirittura l’occulto. Terzo posto per il Leone, segno di fuoco e tradizionalmente associato a persone carismatiche e affascinanti ma, a quanto pare, anche manipolative. Attenzione, questo solo tendenzialmente. Gli stessi nati dei segni in questione potrebbero non essere d’accordo…