L’oroscopo del ponte del 25 aprile rivela un periodo particolarmente fortunato per tre segni zodiacali. Scopriamo quali sono.

La fortuna bacerà tre segni in particolare durante il ponte del 25 aprile. Vincite al gioco, incontri speciali, buone notizie, un lungo weekend di possibili sorrisi.

Le festività rappresentano l’occasione perfetta per svagarsi, abbandonare la routine quotidiana per dedicarsi ad attività diverse, fare una gita fuori porta e vivere nuove esperienza. Il ponte del 25 aprile si presta a tutto questo dato che porterà tre/quattro giorni di riposo o, per qualche fortunato, più di una settimana riuscendo ad allungare il lungo weekend alla festività del 1° maggio. Le persone che si affidano all’oroscopo si chiederanno, dunque, se il 25 aprile porterà liete novelle e per alcune di loro è pronta una buona notizia.

Oroscopo, cosa dicono le stelle sul 25 aprile

In questo lungo ponte emergono due gruppo di pianeti più forti in due segni zodiacali. Parliamo di Giove, Marte e Venere nei Pesci e di Mercurio, Sole e Urano nel Toro. Continua, poi, la permanenza di Saturno nell’Acquario. Queste combinazioni astrali hanno un significato ben preciso, tre segni saranno particolarmente fortunati durante le giornate che ruotano intorno al 25 aprile.

Gli esperti indicano come primo segno fortunato quello dei Pesci. In realtà le possibilità per i nati sotto questo segno sono due. La prima pessimistica a causa della presenza della Luna che potrebbe scatenare discussioni, tensioni con il partner o con i genitori/figli oppure degli ostacoli sul lavoro che potrebbero impensierire. La seconda previsione, invece, si basa sulla presenza di Giove e Marte nei Pesci e potrebbero regalare la possibilità di improvvisi colpi di fortuna. Un piccolo guadagno inatteso, una vittoria al gioco, una sorpresa sul lavoro, insomma, non è escluso che il sorriso possa accompagnare le persone dei Pesci durante il ponte del 25 aprile.

Scorpione e Gemelli, la fortuna vi sorride

I nati sotto il segno dello Scorpione vivranno delle giornate fortunate. L’oroscopo indica le giornate di sabato e domenica come altalenanti, possibilità di cattivo umore e malintesi. Lunedì, invece, la Luna cambierà posizione e lascerà respirare i nati Scorpione. In questo contesto, però, il cielo astrale della fortuna risulta particolarmente intenso e potrebbe portare vincite al gioco, entrate inaspettate e guadagni maggiori del previsto.

Concludiamo con il segno dei Gemelli, poco fortunato in amore ma molto fortunato al gioco. Se i rapporti sociali non saranno piacevoli e porteranno insoddisfazione e stanchezza, la fortuna colpirà nel settore lavorativo ma bacerà soprattutto chi staccherà dalla routine per fare un viaggio. I veri colpi di fortuna, però, arriveranno per chi mira ad una vincita. Un’atleta, un broker, un investitore, un’amante del Superenalotto e simili. Tentare la sorte potrebbe rivelarsi la decisione migliore durante il ponte del 25 aprile.