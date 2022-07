Monete, il taglio da 2 euro con fascino regale: la più bella di tutte, vale una fortuna

Monete che fanno la storia dei propri paesi e che ancora oggi fanno letteralmente impazzire i collezionisti.

Ci sono storie che è davvero difficile comprendere, raccontare poi è forse ancora più complicato. Nel campo del collezionismo, ad esempio, numerose sono le dinamiche capaci di far letteralmente svoltare il percorso di un singolo oggetto. Nel campo del collezionismo di monete poi, il discorso si fa ancora più ampio. Diversi i fattori da considerare, spesso, per alcuni non sempre comprensibili.

Il valore di una moneta, cosi come spesso viene da chiederci è per l’appnnto determinato da una serie di fattori che se perfettamente combinati tra loro possono dare vita ad un potenziale piccolo tesoro. La prima cosa da tenere in considerazione è la data di conio, quindi si indaga sul particolare periodo storico ed eventuali aspetti socio politici. Importante è chiaramente anche il soggetto riportato. La celebrazione di una personalità storica di quel determinato paese o magari un evento altrettanto storico che si vuole celebrare.

Molta attenzione anche al numero di esemplari prodotti, una bassa tiratura può significare un elevato valore in futuro. Occhio anche ad eventuali difetti o errori di conio, dettagli che fanno letteralmente impazzire i collezionisti di tutto il mondo. In linea di massima, insomma esistono delle considerazioni in qualche modo universali da valutare, che però, non sempre possono portare, sia chiaro, allo stesso tipo di valutazione. A decidere tutto è alla fine il mercato.

Al giorno d’oggi collezionare monete è molto più semplice, in un certo senso, rispetto a qualche decina di anni fa. Il web in qualche modo ha in un certo senso velocizzato tutto. Siti dedicati al collezionismo, informazioni sui singoli esemplar reperibili in pochissimi secondi. Addirittura la possibilità di poter acquistare determinati esemplari attraverso trattative private o asta. Il mondo, anche sotto questo punto di vista, insomma è davvero cambiato.

Monete, il taglio da 2 euro con fascino regale: il profilo di Grace Kelly può valere migliaia di euro

Chiaramente i collezionisti di ogni parte del mondo non fanno attenzione soltanto agli esemplari per cosi dire datati. Un certo successo al giorno d’oggi è riscontrato anche tra gli esemplai da 2 euro, tagli che generalmente i singoli paesi utilizzano per monete celebrative per l’appunto cosi come affermato in precedenza dedicate a personaggi o eventi storici significativi per quel determinato paese. Un esemplare su tutti è forse tra i più seguiti e ricercati di sempre, almeno per quel che riguarda la famiglia dell’euro.

In Europa al momento esistono ben 184 varianti del taglio da 2 euro, tra questi, uno è tra i più apprezzato di sempre. Coniato nel Principato di Monaco nel 2007 in occasione del 25esimo anniversario della scomparsa della tanto amata principessa Grace Kelly, avvenuto in un tragico incidente stradale nel 1982. L’esemplare in questione è stato coniamo in appena 20mila pezzi e di conseguenza è stato subito destinato al fervente mercato dei collezionisti di tutto il mondo.

Una moneta del genere, un decennio fa era acquistabile per circa 120 euro, un valore ad ogni modo molto alto, oggi per un esemplare in perfette condizioni di conservazione occorrono almeno 2000 euro. Stiamo parlando di una moneta che per anni è stata la considerata tra le più preziose e ricercate in assoluto. Trovare questo perfetto esemplare e collocarlo all’interno della propria collezione per molti è qualcosa che supera ogni logica legata ad eventuali richieste troppo alte di denaro. Ovviamente non tutti possono permettersi però un simile investimento.

Collezionare monete, oggi può risultare alla lunga una attività molto redditizia. Cimentarsi tra date, collocazioni storiche e personaggi da considerare per la loro storia e carriera è qualcosa che richiede ovviamente tempo e preparazione. Molto più che una semplice passione insomma. Collezionare monete può diventare qualcosa di estremamente serio con gli anni.