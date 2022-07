Francobolli, collezionisti impazziti per questo esemplare: e se lo avessi tu? Quanto vale

Una delle passioni più coltivate dai cittadini di mezzo mondo, raccogliere francobolli per molti è una vera e propria missione.

Negli ultimi anni è riesplosa forte una passione che sin dall’inizio dei questa meravigliosa storia ha tenuto milioni di appassionati incollati ai raccoglitori a contemplare le meraviglie acquisite nel tempo. Francobolli, la passione vera e propria di quanti spesso di definiscono cultori di un oggetto che può non solo essere considerato testimone dei tempi ma anche vero e proprio reperto storico tra le svariate serie, gli esemplari limitati e tanto altro.

Migliaia e migliaia di possibilità in questo mondo delle meraviglie sospeso tra realtà e fantasia. Pochi, pochissimi, gli esemplari di valore davvero straordinario ma tantissimi altri sono gli oggetti che è possibile reperire all’interno di un mercato che spesso ha dell’surreale. Valutazioni che possono arrivare con niente alle stelle ed altre invece che proprio non riescono a spiccare il volo. Il mercato è cosi, per l’appunto, folle, misterioso, affascinante.

Molte chiaramente le comunanze con il collezionare monete o banconote, nella stragrande maggioranza dei casi a tenere banca è la data di stampa, il soggetto rappresentato ed i risvolti storici e non solo che si possono trovare alle spalle di una creazione filatelica e non solo. La vecchia lira o l’attuale moneta comunitaria offrono la possibilità ai collezionisti i sbizzarrirsi più che mai, cosi come avviene per i francobolli, in alcuni casi veri e propri gioielli preziosi.

Francobolli, collezionisti impazziti per questo esemplare: gli esemplari più preziosi in circolazione

Tra gli esemplari che più di tutti riescono ad attirare in qualche modo le ambizioni dei collezionisti di tutto il mondo troviamo di sicuro quello che viene chiamato “il Jenny rovesciato”. Stiamo parlando di un francobollo dal valore di 24 centesimi stampato negli Stati Uniti nel 1918. Particolarità dell’esemplare in questione la stampa al contrario. Il “pezzo” in questione fu dato alle stampe per celebrare la consegna della posta a mezzo aereo, ma proprio il mezzo di trasporto fu stampato al contrario. Valore di mercato dell’esemplare in questione circa 700mila euro.

Altro pezzo assai pregiato è il Penny Black, stampato in Inghilterra nel 1840 con sullo sfondo la regina Vittoria. La particolarità di questo esemplare è rappresentata dal primato del primo francobollo adesivo dato alla luce nella storia. Oggi il suo valore è di circa 3mila euro. Continuando nel racconto dei pezzi più pregiati che fanno letteralmente impazzire i collezionisti di ogni parte del mondo non possiamo non soffermarci sul celebre “Gronchi rosa”.

Il francobollo italiano più celebre al mondo. Famoso per l’errore geografico che riguarda il Perù, dove nel 1961 il Presidente Gronchi fù in visita. Valore al momento della stampa circa 205 lire. Oggi quel valore varia dai 110 euro ai 900 euro. L’esemplare con la timbratura ufficiale del viaggio del Presidente Gronchi invece può valere fino a circa 30mila euro.

Altri esemplari molto ricercati dai collezionisti sono inoltre quello dato alle stampe in occasione del centenario della morte di Alessandro Volta da 20 centesimi, valore attuale circa 8mila euro. Il francobollo che celebra nel 1932 l’occupazione della Somalia che oggi vale circa 200 euro. Del 1928 poi l’esemplare dedicato ad Emanuele Filiberto da 20 lire. Valore attuale 750 euro. Sempre Eritrea e Somalia da 1 lira, con il leone classico dell’esemplare oggi vale circa 1900 euro.

Esemplari che ancora oggi riescono ad attirare le attenzioni di milioni di appassionati in giro per il mondo. Collezioni che chiedono di restare nella storia grazie all’apporto del francobollo suggestivo e raro, quello che può davvero impreziosire ogni cosa. Magari il pezzo pregiato è nascosto proprio nelle collezioni dimenticate di casa nostra. Sotto il nostro naso chissà da quanto tempo. Una passione, o forse molto di più, per alcuni vera e propria arte. I francobolli sono capaci ogni cosa, anche di far innamorare perdutamente i veri estimatori del genere.