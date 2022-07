Prendete le misure, Eurospin si lancia nella moda: i capi da non perdere

Eurospin è pronto alla svolta. Dall’1 agosto spuntano gli stand d’abbigliamento. Pezzi unici a prezzi vantaggiosi. I dettagli della nuova mossa.

Altro che discount. Alcune catene di supermercati a costi concorrenziali mettono a disposizione decisamente di più dei soli prodotti alimentari, spaziando agevolmente in altri campi del consumo.

Ne è un esempio l’Eurospin, la più gettonata fra le catene di discount, per i suoi prezzi, per la qualità dei prodotti e anche per alcune idee piuttosto originali in grado di allargare rapidamente il bacino della clientela. Sulla falsa riga di quanto fa Lidl con il suo famigerato volantino, il re dei discount ha in serbo una novità per il mese di agosto, sfidando le leggi di mercato per dimostrare che, in fondo, la moda è questione di gusto oltre che di nome. Sì, perché il nuovo campo d’azione sarà proprio quello della moda o, per meglio dire, dell’abbigliamento. Eurospin non è di certo famoso per i suoi pantaloni o per le sue giacche. Eppure, accanto alle corsie di alimenti e accessori, si preparano a spuntare stampelle e stand.

Del resto, la notizia non fa così scalpore. Il più noto fra i marchi di discount conferma la tendenza, tutta italiana, a saperla lunga in fatto di moda e abbigliamento. Il tutto senza dimenticare il marchio di fabbrica, ossia l’accessibilità dei prezzi. Ma non sarà un ingresso frutto di mero marketing. La strategia è di quelle serie: i capi d’abbigliamento coniugheranno design, qualità, prezzo competitivo e, ovviamente, garanzia di gusto nella realizzazione. Una vera e propria linea di moda in sostanza, a tutti gli effetti. A conferma della crescita continua del marchio, da quasi trent’anni considerato una certezza, tanto da preparare nuove aperture su tutto il territorio.

Eurospin si lancia nella moda: come acquistare i capi di abbigliamento

L’obiettivo non è tanto consentire ai clienti di acquistare anche camicie, pantaloni o magliette varie, visto che questo lo permettono anche altri supermercati. La strategia è decisamente più estesa e, come detto, porterà alla realizzazione di una vera e propria collezione di abiti e capi d’abbigliamento vari, la Capsule collection 2022. Un’idea che ha stuzzicato l’attenzione anche di alcune personalità del mondo dello spettacolo e della comunicazione, oltre che mobilitato un’ingente campagna pubblicitaria. L’ispirazione ha un che di anni Ottanta e dei primordi dell’abbigliamento casual. Qualcosa che, in sostanza, richiama molto lo stile di oggi. Con qualche colpo di marketing, come la predominanza dei colori “sociali” (blu, giallo e bianco).

Il tutto all’insegna della sobrietà e, soprattutto, della concorrenza. D’altronde, la moda lanciata da Eurospin sarà decisamente ricercata, unica per certi versi. E online, sul sito dell’azienda, è già disponibile il catalogo all’interno della sezione Capsule Abbigliamento Eurospin. Una finestra su quello che, a partire dall’1 agosto, sarà a tutti gli effetti il reparto moda dei supermercati del gruppo, vecchi e naturalmente nuovi. E chissà che, come avvenuto per altri capi lanciati da altre società del settore della grande distribuzione, l’idea di avere a che fare con pezzi unici non metta in moto l’ingranaggio della corsa all’acquisto.