Lavoro, buone notizie in arrivo, Coca Cola assume in Italia: le opportunità da non perdere

Buone notizie in arrivo per le persone alla ricerca di un posto di lavoro. Coca Cola, infatti, assume personale nel nostro Paese. Ecco le opportunità da non perdere.

Coca Cola è pronta a dare il via a una nuova ondata di assunzioni in Italia. Entriamo quindi nei dettagli per vedere quali sono le posizioni aperte e tutto quello che c’è da sapere in merito.

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione“. Questo è quanto recita l’’articolo 1 della Costituzione del nostro Paese, a chiara dimostrazione di come proprio l’attività lavorativa ricopra da sempre un ruolo fondamentale nella nostra esistenze.

Non sempre, però, complice anche la crisi in corso, si riesce a trovare un impiego. Proprio per questo motivo, quindi, interesserà sapere che giungono buone notizie da Coca Cola che offre interessanti opportunità di lavoro proprio in Italia. Ma quali sono le posizione aperte e cosa bisogna fare per lavorare per questa grande azienda? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lavoro, buone notizie in arrivo, Coca Cola assume in Italia: tutto quello che c’è da sapere

Sempre per quanto concerne il mondo del lavoro, inoltre, interesserà sapere che giungono buone notizie per le persone alla ricerca di un posto di lavoro.

Coca Cola, infatti, assume personale nel nostro Paese. Come riportato da Informazione Oggi, Coca Cola Hbc Italia sarebbe, pronta, nel breve periodo, ad assumere nuovi lavoratori in Piemonte. Per l’esattezza a Gaglianico, nella Provincia di Biella. Proprio qui l’azienda intende riaprire un vecchio stabilimento della Coca Cola, dando così lavoro a ben 40 persone.

Un progetto indubbiamente importante, con lo stabilimento in questione che potrebbe riprendere vita entro la fine del mese di settembre dell’anno in corso. Per quanto riguarda i profili ricercati, invece, molto probabilmente si tratterà di persone assunte per lavorare al processo di riciclaggio del polietilene tereftalato.

Ma non solo, si dovranno anche occupare della conservazione del materiale in plastica, a sua volta in seguito utilizzata per la realizzazione delle bottiglie monouso. Al momento, comunque, non sono ancora disponibili informazioni certe in merito, così come non è dato sapere quanto guadagneranno coloro che avranno la possibilità di lavorare per Coca Cola.

Stesso discorso vale anche per le posizioni aperte. Ancora nulla, infatti, è trapelato sull’argomento. Non resta quindi che dare spesso un’occhiata alla pagina dedicata alle carriere dell’azienda in questione e attendere maggior delucidazioni in merito. Ma non solo, nel frattempo è anche possibile inviare una candidatura spontanea, con tanto di curriculum vitae, in vista delle prossime selezioni.