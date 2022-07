L’affare imprevisto: pochi spiccioli per un oggetto che oggi vale 5 milioni

Molto raramente la sorte è capace di metterci sulla strada di eventi che mai e poi mai avremmo immaginato.

Un colpo di fortuna si potrebbe chiamarlo, il momento della vita in cui in modo del tutto inaspettato succede qualcosa che proprio non ti aspetti e nemmeno poi ne sei poi tanto consapevole, anzi, non lo sei affatto. Quelloc che è successo ad un comune cittadino impegnato nell’acquisto di una vecchia foto ha davvero dell’incredibile, quasi del surreale.

Nella vita di un collezionista o di un semplice appassionato arriva prima o poi il momento in cui quasi inspiegabilmente, semplicemente perchè non si aspettano forse del tutto certe situazioni, arriva il colpo di genio. L’acquisto che la vita di fatto te la cambia. Quello che è successo al protagonista di questa vicenda, cosi come anticipato ha dell’incredibile, una situazione forse unica, dove la fortuna e forse non solo quella ha giocato un ruolo assolutamente essenziale.

Pochi dollari spesi per un oggetto del quale si ignorava del tutto la consistenza vera e propria per ritrovarsi poi tra le mani un bottino milionario. Non sono certo cose che capitano ogni giorno, questo è certo. La fortuna dell’appassionato in questione nasce forse dalla poca conoscenza dell’oggetto acquistato, non solo da parte sua ma anche soprattutto da quella del venditore. La storia insomma ad un certo punto ha preso una piega certamente inaspettata.

L’affare imprevisto: una foto assolutamente inaspettata che vale 5 milioni

Tutto è nato dalla vendita di una foto di fine ottocento. I proprietari della foto voleva soltanto sbarazzarsi di quell’oggetto e di fatto non ne conoscevano ne la natura, per cosi dire, ne tantomeno l’origine. Venduta per soli due dollari la foto ha un valore oggi incredibile di ben 5 milioni di dollari. Il motivo? Molto particolare, certo. L’immagine riprodotta, è stato accertato successivamente risale precisamente al 1878.

Protagonisti della foto sono un gruppo di uomini che giocano una partita di croquet, fin qui, niente di anomalo o di eccezionale. Randy Guijarro, l’uomo che ha acquistato la foto in questione per soli due dollari ha approfondito le ricerche in merito ai soggetti ritratti ed ha scoperto qualcosa di incredibile. Le persone fotografate sono in realtà Billy the Kid e la sua banda. Stiamo parlando di uno dei più feroci criminali dell’ottocento in America. Del fuorilegge fino a quel momento esisteva un’unica fotografia.

La figura di Billy the Kid, noto per le sue leggendarie fughe insieme alla sua banda, è entrata nell’immaginario pubblico statunitense ed ha fatto del criminale all’epoca uno dei malviventi più ricercati in assoluto. Decine e decine di film e canzoni hanno preso spunto dalla figura di Billy the Kid. “Furia Selvaggia”, ad esempio, film del 1958 con Paul Newman nei panni dello spiegato fuorilegge e “I due volti della vendetta”, con Marlo Brando, tra le pellicole più note a riguardo.

Una fortuna spietata insomma, anche quella, che ha dato la possibilità a Randy Guijarro di trovarsi inaspettatamente tra le mani un incredibile tesoro dal valore altrettanto inimmaginabile, ben 5 milioni di euro. Come è stato possibile tutto questo? Semplicemente non si immaginava che quella semplice foto potesse avere come protagonisti i tanto temuti fuorilegge della banda di Billy the kid, con quest’ultimo in bella mostra. Prima di quel momento una sola immagine era nota del criminale, ora i documenti in qualche modo sono aumentati.

Il valore? Niente di sconvolgente, alcuni cimeli infatti possono raggiungere cifre da capogiro soprattutto se venduti all’asta. 5 milioni di dollari rappresentano una somma di denaro assolutamente inimmaginabile per una semplice foto. Il problema è che quella non è una semplice foto ma un vero e proprio reperto storico della cultura americana e non solo. La fortuna insomma, stavolta ha giocato un colpo niente male per il nostro fortunato neo milionario.