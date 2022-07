Mollare tutto e vivere con poco? In queste città italiane puoi farlo davvero

Potrebbe essere il sogno proibito o meno di milioni e milioni di italiani. Negli ultimi tempi è diventato più accessibile che mai.

Cambiare vita, cosi di colpo, mollare tutto e trasferirsi altrove, da soli, o con la famiglia, certo, dipende sempre dalle situazioni. L’immagine perfetta della fuga dalla città, per intenderci. Lasciare ogni cosa e ricostruirsi una esistenza in qualsiasi altra parte del paese. Staccare la spina con il passato, con il presente, perchè no, e guardare soltanto al futuro.

I tempi che viviamo, dettati, scanditi per meglio dire dalla crisi dilagante che ormai da anni colpisce il nostro paese e non solo, possono offrirci dei vantaggi troppo spesso sottovalutati. La grande novità della triste pandemia di covid, che nei mesi passati ci ha costretti a lunghi periodi di isolamento in casa, chi non ricorda il lockdown, sono riusciti al tempo stesso a renderci protagonisti di grandissime novità, quasi innovazioni soprattutto per quel che riguarda il mondo del lavoro.

Un numero impressionante di lavoratori nei primi mesi dall’inizio della pandemia sono stati in qualche modo costretti a lasciare i propri uffici per iniziare un nuovo percorso professionale direttamente da casa propria. La condizione in questione, in molti casi è durata anche dopo la fase di piena emergenza e persiste tutt’ora. Addio insomma alle spese per raggiungere il luogo di lavoro, ai pranzi consumati al bar o in gastronomia ed alle spese per legati alla giornata lavorativa.

Questa particolare condizione rappresenta una novità assoluta per il sistema lavoro nel nostro paese. Lavorare in smart working insomma, praticamente consente al lavoratore stesso di poter scegliere qualsiasi luogo per svolgere in qualche modo il suo impiego. Questo vuol dire che in teoria, ma anche in pratica potrebbe lasciare l’attuale residenza magari più costosa per una nuova destinazione, più economica e vivibile. Una vera rivoluzione.

Mollare tutto e vivere con poco?? Ecco quali sono le città più economiche d’Italia

Un lavoro per il quale basta una connessione ad Internet ed un computer può essere svolto praticamente in ogni posto. Da questa considerazione nasce la spinta che sta portando sempre più persone a cambiare residenza. Avvinarsi magari alla propria località d’origine, oppure allontanarsi del tutto per ricominciare a vivere altrove. Cercare una città che possa essere più che economica e che possa garantire molti altri vantaggi è la sfida di milioni di italiani.

La ricerca insomma dovrebbe concentrarsi su quelle città italiane ritenute a basso costo, quelle in cui è possibile fittare casa e vivere con poco. Da non sottovalutare inoltre i servizi, la possibilità di accedere comodamente, spesso gratuitamente alla rete, disporre di ottimi collegamenti con il resto del paese, vivere in una realtà molto attiva, ricca di eventi e di momenti di condivisione anche sotto il profilo culturale. La ricerca insomma non è affatto semplice ma nemmeno tanto proibitiva.

Secondo gli esperti di economia, incrociando una serie di dati e statistiche le cinque città più economiche d’Italia sono le seguenti: Potenza, Ancona, Caltanissetta, Teramo e Bari. Non parliamo affatto di piccole città, anzi, in alcun casi troviamo citate grandi città ben collegate e che hanno da offrire un patrimonio artistico culturale non indifferente ai propri cittadini. Prezzi molto bassi e costo della vita altrettanto alla portata, i luoghi perfetti insomma dove ricominciare a vivere senza rincorrere affitti costosissimi ed altrettanto cari conti da pagare.

Centri di tutto rispetto dove vivere con poco, rilanciare il proprio percorso, vivere una nuova vita insomma. Staccare con il passato e con il presente si può, e come abbiamo visto può costare davvero poco. Chi ha voglia di vivere una nuova avventura, insomma, non deve fare altro che lanciarsi e provare a vivere in maniera completamente diversa.