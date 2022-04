Quali sono i supermercati con i prezzi più bassi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Risparmiare sulla spesa è possibile, basta scegliere i supermercati con i prezzi più convenienti. Ecco di quali si tratta secondo Altroconsumo.

A partire dal Covid, passando per le possibili ripercussioni del conflitto tra Russia e Ucraina fino ad arrivare al preoccupante aumento generale dei prezzi, sono tanti i fattori che hanno un impatto negativo sulle nostre tasche. Sempre più famiglie, purtroppo, riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire a far fronte alle varie spese e ad arrivare, pertanto, alla fine del mese.

Proprio in tale ambito, quindi, interesserà che risparmiare sulla spesa è possibile, basta scegliere i supermercati che propongono prezzi particolarmente convenienti. Ma di quali si tratta? In tale ambito giunge in nostro aiuto Altroconsumo che ha svolto proprio un’indagine sui supermercati in grado di offrire i prezzi più convenienti. Ecco di quali si tratta.

Supermercati, risparmiare è possibile: i più economici secondo Altroconsumo

Abbiamo già visto che risparmiare un bel po’ di soldi quando si fa la spesa è possibile, grazie a questi cinque facili trucchi. Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che vi sono alcuni supermercati in grado di offrire prezzi particolarmente vantaggiosi. Ma di quali si tratta?

Ebbene, in tal senso giunge in nostro aiuto Altroconsumo che ha svolto proprio un’indagine in tal senso. Entrando nei dettagli, in base all’indagine svolta dalla nota associazione, al primo posto di questa speciale classifica, così come riportato su InvestireOggi, si colloca Tosano con un punteggio di 86 su 100. A seguire troviamo Eurospin con 85 punti su 100 e IN’s Prix con 84 punti.

Per quanto concerne la facilità di acquisto, invece, al primo posto, con 85 punti, troviamo Esselunga, Ipercoop e Iper. A seguire Poli con 84 punti e Pewex, Tosano con 83 punti. Per finire, per quanto riguarda la qualità dei prodotti acquistati , invece, troviamo Cadoro con 86 punti. A seguire Mega con 83 punti e Ali, Dipiù e Poli con 81 punti.

Diversi, quindi, sono i supermercati in grado di offrire dei prezzi particolarmente convenienti. Non bisogna fare altro che scegliere quello più adatto alle proprie esigenze e iniziare così a risparmiare.