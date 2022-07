Assunzioni Aldi in Italia, che opportunità! In 6 regioni: come candidarsi

I supermercati Aldi assumono dipendenti da inserire nell’organico. Scopriamo quali sono le posizioni aperte e come inviare la candidatura.

Le occasioni di lavoro bisogna coglierle al volo e Aldi regala opportunità uniche. Siete pronti a dare una svolta alla vostra vita?

Chi cerca trova, il famoso detto è più che mai opportuno in questo periodo. Le proposte di lavoro da parte di grandi aziende non mancano. Bisogna solo avere la volontà, la giusta preparazione, la voglia di lavorare e un pizzico di fortuna per essere assunti. Inviare curriculum ha costo zero grazie alla tecnologia perciò non ci sono scusanti, ogni occasione va colta al volo. Aldi, una nota catena di supermercati, sta assumendo 200 figure professionali da inserire in diversi sedi del Nord Italia. L’azienda è in espansione e vuole creare occupazione nella nostra nazione. I ruoli da ricoprire sono diversi e riguardano la gestione dei punti vendita, l’impiego delle risorse nei reparti di vendita, la pulizia degli ambienti. I contratti proposti sono sia a tempo determinato che indeterminato ma ci sono anche offerte per un’occupazione stagionale o di apprendistato.

Aldi, le posizioni aperte nel nord Italia

Le assunzioni di Aldi riguardano i punti vendita presenti in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia. I ruoli da ricoprire sono Addetti alle vendite appartenenti alle categorie protette, Addetti alle vendite Weekend, Apprendisti addetti alle vendite, Ausiliari alle vendite e Ausiliari alle vendite appartenenti alle categorie protette.

Continuiamo con gli operatori di filiale e operatori di filiale appartenenti alle categorie protette, gli addetti alle pulizie (anche appartenenti alle categorie protette) e i manager in Training. Infine si cercano Store Manager e Assistant Store Manager. Per conoscere i requisiti e le sedi di lavoro basterà accedere al portale dell’azienda ed entrare nella sezione delle posizioni aperte.

Come inviare il curriculum vitae

Accedendo al portale carriera.aldi.it si potranno conoscere le posizioni aperte, il processo di selezione e le sedi di lavoro. Attualmente le posizioni aperte sono 279 e per trovare l’occasione più vicina alla propria città di residenza basta inserire nell’home page il CAP o il comune. La sezione “Posizioni Aperte”, invece, permetterà di visualizzare l’intera lista delle figure professionali ricercate. Cliccando sopra la proposta in linea con il proprio profilo professionale si potrà selezionare la voce “Candidati ora” per caricare il curriculum vitae, la lettera di presentazione e compilare il form di invio della candidatura con dati anagrafici, e-mail e altre informazioni inerenti al lavoro desiderato.