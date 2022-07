Offerte di lavoro dalla retribuzione interessante per l’assunzione di varie figure professionali e nessun candidato. Dov’è il problema?

La Ripresa dell’Italia parte da assunzioni di forza lavoro in grado di sostenere la volontà di far decollare diversi settori tra cui quello delle infrastrutture.

Investimenti, business, ripresa economica, tante aziende sono pronte per risollevarsi dopo anni bui ma lamentano una mancanza di forza lavoro. Il PNRR eroga fondi e denaro per la ripartenza in Italia che deve coinvolgere i principali attori del mercato ossia la telefonia, le autostrade, la rete ferroviaria, la rete della fibra di internet. In generale, il settore delle infrastrutture è pronto ad espandersi e a dirigersi verso il futuro. Un esempio è l’arrivo della fibra in tutti i Comuni italiani, anche in quelli da 5 mila abitanti offrendo loro la possibilità di vivere come in una grande città approfittando, perché no, dello smartworking. C’è poi la necessità di aumentare la produzione locale per sponsorizzarla sul mercato internazionale. Per non parlare della via del ferro con un incremento dei collegamenti veloci. Ebbene, le risorse per mettere in atto questi obiettivi e tanti altri ci sono ma le aziende lamentano la mancanza di personale.

Le offerte di lavoro non mancano, i candidati sì

L’Italia è una nazione con un alto numero di disoccupati ma le offerte di lavoro non mancano. Guido Grimaldi denuncia la difficoltà di trovare figure da inserire nell’organico di bordo. Parliamo di cuochi, medici di bordo, macchinisti con stipendi alti, compresi anche tra 2.500 e 3 mila euro al mese. Forse ai giovani spaventa l’idea di restare in mare per tanti mesi ma Grimaldi afferma come siano lontani i tempi in cui era richiesto di stare a bordo per sei mesi o un anno. Per incentivare l’invio dei curriculum, la compagnia ha ideato il Bonus estate offrendo stipendi base per i giovani da 1.500/2.000 euro al mese.

Aziende diverse, stesse lamentele

Le stesse lamentele riguardanti la mancanza di forza lavoro arrivano da Open Fiber – operatore all’ingrosso nel mercato italiano di infrastrutture di rete – che cerca migliaia di persone da assumere. Offerte di lavoro, poi, arrivano da Rete Ferroviaria Italiana. Sono previste circa 35 mila assunzioni mentre E-Distribuzione cerca 5 mila operai per riempire i cantieri in apertura. Le richieste, in quest’ultimo caso, sono arrivate a migliaia a sottolineare come giovani volenterosi e disposti ad apprendere un mestiere siano presenti nella nostra penisola. Ebbene, il miglior investimento è proprio su di loro. Le offerte di lavoro dovrebbero essere affiancate da corsi di formazione che diano sicurezza a chi si affaccia per la prima volta nel mondo del lavoro. Il mercato del lavoro stesso, poi, dovrebbe riuscire a creare le condizioni di avvicinamento tra chi è in cerca di un’occupazione e chi la fornisce.