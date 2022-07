10eLotto, la fortuna bussa alla sua porta: il bottino è da record

Una vincita straordinaria in un momento molto delicato per il nostro paese. Al fortunato vincitore una cifra da record.

Il momento molto delicato per il nostro paese, e non solo considerata la situazione generale in Europa e nel resto del mondo, sembra spingere sempre di più i cittadini a tentare la fortuna attraverso altre strade. Provare il colpo della vita, quella condizione che almeno in teoria potrebbe sistemare le cose per moltissimo tempo. A volte la fortuna bussa alla porta di chi crede ancora nei miracoli.

La fortuna ha bussato alla porta dell’ennesimo giocatore italiano. Ad oggi non si contano le vincite ai giochi che più hanno fatto breccia nelle abitudini degli italiani. Le condizioni critiche in cui versano la maggior parte delle famiglie del nostro paese spesso portano a cedere al gioco, ovviamente sperano che il tutto avvenga con la massima determinazione. I risultati, spesso, ultimamente sembrano essere positivi. Chiaramente la percentuale di coloro che sorridono dopo le singole estrazioni resta esigua ma per molti è già qualcosa.

Gli occhi degli italiani in questa fase sono tutti chiaramente diretti al Superenalotto, gli occhi ma non solo, le intenzioni, i pensieri. I 200 e passa milioni di euro di jackpot fanno chiaramente gola a tutti, una occasione potenziale si intende, davvero incredibile. Tanti, forse troppi soldi per provare a ricostruirsi una vita spesso bistrattata dai limiti e dalle difficoltà. L’occasione è ghiotta, tanto, e gli italiani continuano giustamente a crederci più che mai.

I giorni passano e le occasioni in un certo senso aumentano. Le cronache di tutti i giorni, per fortuna negli ultimi tempi ci raccontano di numero si successi. Superenalotto, 10eLotto, Lotto, Gratta e vinci. Le occasioni cosi come anticipato non si contano, gli italiani sanno come sfruttarle a proprio favore, almeno sperano. La crisi avanza e spesso questa sembra essere l’unico modo per provare ad invertire la tendenza, stravolgere del tutto la propria vita.

10eLotto, la fortuna bussa alla sua porta: il fortunato vincitore si aggiudica 250mila euro

Le cronache stavolta ci raccontano di Palmi, provincia di Reggio Calabria e di un suo cittadino che è riuscito nell’impresa di portarsi a casa la bellezza di 250mila euro, un piccolo record stando ai dati ufficiali forniti dai vari enti. La più alta vincita dell’ultimo concorso del 10eLotto, perchè è grazie a questo concorso che si è concretizzato il tutto. La seconda più alta dall’inizio dell’anno. Al primo posto i 2,5 milioni di euro conquistati a Soveria Simeri, in provincia di Catanzaro. Un nove da favola insomma che ha portato il fortunato vincitore alla conquista di un quarto di milione di euro.

Non solo Palmi festeggia dopo l’ultima estrazione del 10eLotto. Vincita di tutto ripetto anche a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, la Calabria insomma baciata dalla fortuna negli ultimi giorni. Gli italiani insomma giocano, provano a scacciare via le ansie e le preoccupazioni affidandosi alla speranza. I risultati spesso si vedono e nella maggior parte dei casi riescono ad essere anche tanto soddisfacenti. Occhi puntati ora sul Superenalotto, è li che la fortuna dovrà assistere e non poco gli audaci giocatori.

Il jackpot ad oggi dice 244 milioni di euro, una cifra incredibile, un record assoluto per il nostro paese confermato ormai da parecchie settimane. L’ultima vincita risale allo scorso maggio, anno 2021, attenzione. In quel caso a Montappone, provincia di Fermo, Marche, il bottino fu pari a 156 milioni di euro. Niente male, ovviamente anche in quel caso. Gli italiani ci sperano ed oggi più che mai ambiscono a diventare seri candidati del premio più importante, quello capace di cambiare davvero le proprie vite. Con i milioni del Superenalotto il tutto è davvero possibile.