Noemi Bocchi, chi è e quanto guadagna la (presunta) nuova fiamma di Francesco Totti

Chi è e quanto guadagna Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma di Francesco Totti? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Finita al centro dell’attenzione della cronaca rosa come presunta nuova fiamma di Francesco Totti, sono in molti a voler conoscere qualcosa in più su Noemi Bocchi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno di recente annunciato la fine del loro matrimonio e ora la coppia si ritrova a dover fare i conti anche con la divisione di un impero milionario. Una notizia che non è passata di certo inosservata e che ha portato ad accendere i riflettori anche sul nome di un’altra donna.

Ovvero Noemi Bocchi che è finita, appunto, al centro dell’attenzione della cronaca rosa nostrana per essere considerata la nuova, sottolineiamo presunta, fiamma di Francesco Totti. Proprio considerando le voci in merito, quindi, non crea stupore il fatto che siano in molti a chiedersi, ad esempio, a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Noemi Bocchi: chi è, altezza, carriera

Nome: Noemi Bocchi

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 1988

Luogo di nascita: Roma

Nato a Roma nel 1988, non sono disponibili molte informazioni su Noemi Bocchi. Non è dato sapere, infatti, la data precisa di nascita e nemmeno quale sia il suo segno zodiacale. In base ad alcune informazioni che circolano in rete, comunque, sembra che la presunta nuova fiamma di Francesco Totti abbia frequentato l’istituto Comprensivo Giovanni Falcone, per poi conseguire la laurea in Economia Aziendale e Bancaria presso l’università Lumsa di Roma.

Appassionata di padel proprio come l’ex capitano della Roma, stando a quanto riportato su Oggi sembra che Noemi Bocchi sia una floral designer. Si tratta in pratica di un professionista con formazione in design, che ha le nozioni necessarie per riuscire a creare un progetto floreale utilizzando fiori recisi e strutture progettate ad hoc.

Noemi Bocchi: vita privata, ex marito, fidanzato, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Noemi Bocchi ha un matrimonio alle spalle con il noto imprenditore romano Mario Caucci, team manager del Tivoli Calcio e amministratore delegato della Caucci Marble. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli, un maschio e una femmina, rispettivamente di otto e undici anni. In seguito i due hanno deciso di porre fine al loro matrimonio, anche se non è dato sapere se abbiano già firmato ufficialmente le carte del divorzio.

A proposito di Noemi Bocchi, l’ex marito Mario Caucci, a Il Messaggero lo scorso febbraio ha dichiarato: “Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce… Se fosse vero doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze“.

Per poi aggiungere: “Francesco Totti? Posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liaison, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo“.

Già da febbraio, infatti, circolavano alcune voci in merito ad una possibile liason tra Noemi Bocchi e l’ormai ex marito di Ilary Blasi. Presente a Tirana in occasione della finale di Conference League della Roma, in seguito Chi ha pubblicato delle foto con il calciatore che si sarebbe fatto accompagnare in auto da un amico sotto casa di lei.

Ad avvicinarli, a quanto pare, sarebbe stato il padel, con i due che praticano tale sport presso lo stesso centro sportivo. Al momento, comunque, è bene sottolineare, si tratta solo di indiscrezioni e non sono giunte conferme in merito da parte dei due diretti interessati.

Noemi Bocchi: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente capita quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo o comunque della cronaca rosa, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Noemi Bocchi. A quanto pare, come già detto, sembra che ad oggi Noemi Bocchi sia una floral designer.

Ebbene, proprio soffermandosi su questa professione interesserà sapere che in base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, il guadagno medio per chi svolge questa professione è di circa 35 mila euro l’anno.

Dopo tanti anni di esperienza, inoltre, è possibile guadagnare anche molto di più. Stando sempre ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, comunque, sembra che Noemi Bocchi sia benestante. Come già detto, è bene sottolineare, si tratta solo di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito alla carriera e ai guadagni di Noemi Bocchi.

Noemi Bocchi: Instagram

Per quanto riguarda i social network, invece, sembra che al momento il profilo Instagram di Noemi Bocchi è privato. Una decisione, quest’ultima, che sarebbe stata presa proprio per evitare occhi indiscreti, viste le recenti notizie di cronaca rosa che l’hanno coinvolta.