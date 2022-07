Gratta e vinci, felice di aver vinto una piccola somma: non aveva visto gli altri tre zeri!

La vincita che ti cambia la vita, quella capace di dare un calcio a tutti i dubbi e le preoccupazione e di farti ripartire da zero.

In alcuni casi la vita è capace di sorriderci come non mai. Quando questa decide di cambiare il verso delle cose allora tutto prende un sapore diverso, ogni osa assume un contorno probabilmente mai prima di quel momento notato, ammirato. La fortuna bussa alla porta degli audaci, qualcuno continua ancora a dire, ma la verità, alla fine, è un’altra.

Vincere non è mai facile, anzi, probabilmente non lo è nemmeno quando si ha l’esatta percezione della vittoria. Nella maggior parte dei casi, dati alla mano, i giocatori che trovano l’affermazione non credono a ciò che sta succedendo a loro. Paradossalmente faticano ad accettare la vincita, l’essere consapevoli di avercela fatta, di aver dato un calcio decisivo alle preoccupazioni, alle ansie, a tutto ciò che insomma spesso non porta serenità.

Proprio per questo, spesso, gestire la vittoria, l’affermazione può risultare altrettanto difficile e più che mai complesso. Le notizie degli ultimi giorni, le tante vincite registrate nel nostro paese e non solo danno il polso di quanto negli ultimi tempi si stia tentando la strada del gioco. I cittadini, tutti, trovano in questa strada quel barlume di speranza per andare avanti, sperando che grazie ad essa possano finalmente tornare a sorridere come prima.

La crisi degli ultimi tempi, le difficoltà che in maniera sempre più opprimente condizionano le vite delle famiglie, appaiono troppo spesso come ostacoli insormontabili e purtroppo per la maggior parte dei cittadini la cosa è vera. Vincere, può davvero risolvere ogni problema, cosi come accaduto ad un giocatore del Michigan, Stati Uniti. Una affermazione strepitosa alla quale in un primo momento, lui stesso non aveva creduto. Poi per fortuna il tutto è stato compreso alla perfezione.

Gratta e vinci, il colpo della vita è riuscito: questione di zeri, oggi c’è un nuovo milionario

Il fortunato giocatore è originario di Detroit, all’inizio aveva capito davvero poco di quello che gli stava capitando. Il biglietto vincente, acquistato presso il Corner Liquor Shoppe, situato al 334 di West Kennett Road a Pontiac, aveva dato un esito abbastanza chiaro. 1 milione di dollari, questo il premio andato all’uomo. All’inizio però il tutto sembrava potesse andare in tutt’altra direzione. Il giocatore infatti aveva letto qualche zero in meno, li dal biglietto vincente.

Pensava ad un premio da 1000 dollari, per carità, ugualmente dignitosi ma parliamo di tutt’altra cifra chiaramente. L’uomo ha poi rilasciato anche una serie di dichiarazioni prorpio per far comprendere quella che è stata la sua immediata reazione alla vincita: “Gioco sempre a giochi istantanei – ha dichiarato il cittadino di Detroit – Ho grattato il mio biglietto Triple Million e ho pensato di aver vinto 1.000 dollari. Ho preso il biglietto per tornare al negozio in cui l’avevo comprato e l’ho fatto controllare. Quando il cassiere mi ha detto che ero il vincitore di 1 milione, ho guardato scioccato il mio amico che era con me. Non trovo le parole per descrivere la sensazione che mi ha colpito!”

Il giocatore di Detroit, giovanissimo, solo 25 anni, ha scelto di incassare il premio forfettario da circa 690mila dollari al posto della vincita frazionata in 30 diversi pagamenti nell’arco degli anni. Con quei soldi, ha dichiarato, comprerà casa e penserà nel modo più serio possibile al suo futuro. Il gioco in questione è il Triple Million, lanciato lo scorso dicembre. Da quel momento i giocatori del Michigan hanno incassato la bellezza di 31 milioni di euro.

Giocando al Triple Milion è possibile vincere da 10 dollari fino ad 1 milione. Al momento, rispetto al montepremi fissato restano da vincere ben 17 milioni. Un solo premio rimasto da 1 milione, 3 premi da 10mila dollari e 21 premi da 2mila dollari. La fortuna insomma non deve fare altro che baciare nuovi audaci giocatori.