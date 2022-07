Gratta e Vinci da urlo, una storia commovente e incredible: ecco come ha vinto

Una storia commovente quella di Alexander, operato al cuore e vincitore di un milione di dollari al Gratta e Vinci. Incredibili i segni della fortuna.

L’abitudine al gioco non è un marchio solo nostrano. Anche se il Gratta e vinci resta sempre un compagno di viaggio abbastanza frequente per gli italiani, la tendenza a usare le monete come mezzo per sfidare la fortuna è propria anche di altri Paesi.

Gli Stati Uniti non fanno eccezione, anzi. Al di là dell’Atlantico sono chiaramente conosciuti con un nome diverso (“scratch card”) ma sono inquadrati in modo granitico nell’ambito della politica sui giochi e sulle scommesse. Tanto che ogni Stato ha le sue regole e le sue lotterie. Ciò che li accomuna ai cugini italiani, così come a quelli di ogni altro Stato del mondo, è la varietà di storie di vita che li accompagna. Alcune esilaranti, altre incredibili per la combinazione di elementi in grado di generare la mano vincente. Delle volte, però, ci si trova di fronte a situazioni talmente assurde da rendere difficile credere alla loro veridicità. Come la vicenda che ha coinvolto tale Alexander McLeish, residente nella piccola cittadina di Attleborough della contea di Bristol, nel Massachusetts.

Un giocatore come tanti, che ha deciso di utilizzare qualche dollaro per tentare la fortuna. Niente di strano né di nuovo. Se non fosse che Alexander con la dea bendata era decisamente in credito: come riferito da AssoPoker.com, nel novembre 2021 aveva subito infatti un delicato intervento a cuore aperto, dopo il quale ha dovuto affrontare una dura e lunga convalescenza. Un momento difficile che lo ha visto attorniato dalla presenza di parenti e amici. Uno dei quali, ha pensato di fargli un regalo: tre Gratta e Vinci della lotteria istantanea “$ 5.000.000 100X Cashword”, inquadrata nel circuito della Massachusetts State Lottery. Da lì è iniziata la favola.

Gratta e Vinci, la storia incredibile: vince 1 milione con le proprie iniziali

Il procedimento delle “scratch card” statunitensi è speculare a quello dei Gratti e Vinci italiani: ogni gioco ha le sue caselle da scoprire e una serie di premi associati all’immagine o al numero vincente. Da combinare, naturalmente, in modo che permettano la vittoria. Sembra che l’uomo, anni prima, ricevette in regalo dallo stesso amico un biglietto che, una volta scoperto, gli consentì di vincere ben 1.000 dollari. Un colpo fortunato che, stavolta, il munifico (dal punto di vista della buona sorte) amico ha deciso di ritentare, specie dopo un momento così complicato. Detto fatto: ancora sdraiato a letto, convalescente, Alexander gratta uno dei due tagliandi e rivela tre lettere, due delle quali (A e M) corrispondono alle sue iniziali. E visto che la superstizione fa parte del sangue dei giocatori, ecco un altro indizio che la dea bendata, quel giorno, stava sbirciando proprio dalla sua finestra.

Ma non è finita qui. Nella parte inferiore del Gratta e Vinci, viene scoperta nientemeno che la parola “Heart” (“cuore”). E chissà che non sia stato un segno del destino: lettere e numeri, combinati insieme, permettono ad Alexander di vincere il premio dei sogni. Un milione di dollari, cifra incredibile, specie di questi tempi. Ottenibili in due modi: cash e subito ma “solo” per 650 mila dollari (esentasse) oppure a rate. Il vincitore ha scelto la prima opzione. E c’è da scommettere che la sua fortuna si sia trasformata anche in generosità verso il suo amico. Affettuoso e anche fortunato.