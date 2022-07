Gratta e vinci, una donna ha fatto la storia: “Non è vero, non ci credo”

Si vince ancora al Gratta e vinci e lo si fa nel migliore dei modi. Negli ultimi tempi ormai i fortunati vincitori sono centinaia.

Negli ultimi mesi abbiamo letto di numerosissimi vincitori ad uno dei giochi in assoluto maggiormente apprezzati dai cittadini. Ci troviamo insomma di fronte ad un nuovo fenomeno. Tanti coloro che a conti fatti, dopo aver grattato il biglietto vincente si ritrovano a fare progetti e ad immaginare una vita completamente diversa da quella che avrebbero immaginato.

Inutile pensare alle possibilità di vincita di ogni concorso Gratta e vinci, inutile immaginare quanto possa essere in qualche modo statisticamente parlando, realisticamente la possibilità di trionfare nella vita dopo aver acquistato un semplice biglietto del Gratta e vinci. Gli ultimi tempi ci dicono che il fenomeno è letteralmente in ascesa. Ci troviamo di fronte ad una situazione che probabilmente difficilmente avremmo immaginato.

La pandemia, la guerra in Europa, fenomeni che non possono essere previsti che hanno letteralmente sconvolto l’opinione pubblica. Dinamiche che hanno fatto in modo che si perdessero centinaia di migliaia di posti di lavoro che hanno portato alla crisi generale in ogni settore, che hanno causato una aumento indiscriminato ed ingiustificato di praticamente qualsiasi bene e servizio. I cittadini oggi sono insomma in piena difficoltà.

Gratta e vinci, una nuova milionaria in città: la nuova milionaria non credeva ai suoi occhi

Siamo a Cherryville, nella Carolina del Nord, Stat Uniti, la notizia in questione ha fatto il giro della città in pochissimo tempo. Olga Prevost in pochissimi secondi ha letteralmente dato una svolta decisiva alla sua vita. Un biglietto Gratta e vinci acquistato nel solito posto per onorare una sorta di intimo rito ed un primo premio da ritirare e ricordare per sempre. Un milione di dollari, questo è quanto vinto dalla donna che qualche attimo dopo aver realizzato quanto gli stesse accadendo non riusciva a credere ai suoi occhi.

La donna ha scelto il premio forfettario previsto dal regolamento del concorso in questione al posto degli assegni periodici. La somma in questo caso ammonta a 675mila dollari, niente male a conti fatti. Una cifra capace di promettere una nuova vita a chiunque. Il biglietto in questione è di quelli del concorso Set for Life sul Lotto di BCLC ! App.

“Ho grattato il biglietto e sono rimasta scioccata. Ho pensato, ‘è reale?” Questo quanto dichiarato dalla donna subito dopo aver scoperto di aver conquistato un primo premio con i fiocchi. Un viaggio a Terranova ed una cena di quelle sognate da tempo, questi i primi desideri della donna, pronti ad essere soddisfatti. “Tutto questo è così surreale e un po’ snervante. Possiamo fare alcune cose divertenti come viaggiare”, ripete ancora la donna letteralmente frastornata dalla notizia che la vede vincitrice di un premio complessivamente quasi milionario.

Il biglietto in questione è stato acquistato al Fresh Mart in Vernon Street a Lumby. I giocatori del concorso in questione nel solo anno 2021 hanno conquistato la bellezza di oltre 13 milioni di euro. Vincere è sempre una cosa meravigliosa, almeno stando a quanto dichiarato dai vari vincitori di concorsi del genere. La donna, vincitrice del primo premio di certo a questo proverà a risolvere ciò che non va nella propria vita. Una boccata di ossigeno insomma, la consapevolezza, in qualche modo di aver fatto la storia.