Il Gratta e vinci più desiderato: nessuno offre questi premi con soli 5 euro

Un nuovo biglietto, una nuova lotteria, gioco o che dir si voglia. La possibilità di diventare ricchi cosi all’improvviso.

Un nuovo gioco capace di attirare l’attenzione di milioni e milioni di giocatori in ogni angolo del paese. Un nuovo biglietto Gratta e vinci, un gioco di quelli capaci di concentrare su di se ogni attenzione ogni voglia di riscatto, ogni sete di speranza. Situazioni che solo chi è abituato a farsi prendere da certe situazioni può comprendere, ciò che conta in ogni caso è giocare sempre con moderazione.

Quello che effettivamente risulta interessante del nuovo gioco dal nome abbastanza eloquente “Tutto per tutto” è l’alta probabilità di vincita dei premi considerati più bassi. La stessa Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli definisce la dinamica andando a specificare quanto in realtà i premi ritenuti più bassi siano in realtà molto semplici da conquistare statisticamente. Una notizia niente male insomma per gli italiani abituati a giocare ogni tanto al Gratta e vinci.

E’ una lotteria, un gioco molto particolare. Pochi secondi per sapere se la tua vita in effetti potrebbe prendere o meno una direzione diversa dall’attuale. Avere la possibilità di ricominciare d’accapo, di rifare tutto dall’inizio, una cosa non da poco insomma. 5 euro il costo del nuovo biglietto Gratta e vinci pronto a conquistare le abitudini degli italiani e di restituire il sorriso a chi in un periodo tanto buio forse non riesce più nemmeno a faro come un tempo.

Il Gratta e vinci più desiderato: ecco come funziona il nuovo gioco dal taglio di 5 euro

Tre giochi presenti sul nuovo biglietto, che cosi come specificato ha il costo di 5 euro. Giocata 1, Giocata 2 e Giocata 3. Una sezione con la scritta “Numeri vincenti” possiamo nascosti da cinque simboletti “€”. Grattando proprio li potrebbe venir fuori la nostra ipotetica vincita. Ci sono da grattare poi i numeri nascosti dall’immagine delle monete d’oro ed infine quelli nascosti sotto il “Moltiplicatore” con il simbolo “X”. In quel caso ci sarà una eventuale maggiorazione del premio.

Uno o più “Numeri vincenti” sotto le pile di monete d’oro vuol dire, di fatto, aver vinto. La cifra evidenziata cosi come specificato in precedenza con la sezione “Moltiplicatore” con “X2”, “X5”, “X10”, “X20”, “X50” o “X100” che di fatto andranno a moltiplicare l’importo conquistato in precedenza. Se sotto la pila di monete invece troviamo il simbolo “Per” possiamo vincere la somma dei premi presenti nell’intera sezione “Giocata”. Il premio massimo per questo gioco sarà di ben 500mila euro.

1 biglietto ogni 9.840.000, queste le percentuali di riuscita per la potenziale vincita del primo premio. Discorso diverso per quel che riguarda i premi secondari. 1 biglietto ogni 7,97 è infatti vincente per premi superiori al costo della stessa giocata. Parliamo insomma di vincite dai 10 euro in su. Un nuovo gioco insomma, una nuova formula che è capace di assegnare discreti premi soprattutto tra quelli considerati secondari. Una nuova lotteria, una nuova possibilità per i giocatori italiani che con sempre tanta moderazione proveranno a portare a casa quella che potrebbe essere la vincita della vita.